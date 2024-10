Luukas Ilves asub tööle Ukraina digiministeeriumi juures

Luukas Kristjan Ilves teatas, et asub tööle Ukraina digimuutuste ministri Mõhhailo Fedorovi nõunikuna.

Kunagine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilves teatas sotsiaalmeedias, et asub tööle Ukraina digimuutuste ministri Mõhhailo Fedorovi nõunikuna.

Enda tööülesannetena tõi Ilves välja Ukraina nõustamise tehisintellekti rakendamise arendamisel ning aitamise avalike teenuste ümberkujundamisega.

"Aitan Ukrainat nende tehisintellektiga seotud riigiprojektides ja töötan digitaalsete reformide kallal," kirjutas Ilves sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et Eesti digiarengu asekantslerina tegi ta tihedat koostööd Ukraina digitiimiga ning et on vaimustunud nende loomingulisusest, oskustest ja sihikindlusest.

Ilves töötas alates 2022. aastast kuni selle suveni MKM-is. Selle aasta alguseni oli ta digiarengu asekantsler, pärast seda töötas ta kantsleri nõunikuna.

Möödunud Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris ta Reformierakonna nimekirjas ja kogus 5157 häält.