Läti aktsiisitõus tuleb väiksem kui Eestis

Kui Eestis jõustub järgmise aasta teisest poolest 24-protsendiline käibemaksumäär, siis on see Lätiga võrreldes kolm protsenti kõrgem, sest Läti koalitsioon on otsustanud käibemaksu mitte tõsta.

Puu- ja köögiviljade ning marjade käibemaksu vahe kahe riigi vahel on siis aga koguni kahekordne, sest Lätis saab tomateid ja porgandeid endiselt madalama, 12-protsendilise käibemaksuga.

Läti riigile maksab see soodustus järgmisel aastal 17 miljonit eurot, kuid põllumeeste konkurentsivõimet peetakse tähtsamaks.

Alkoholiaktsiisi tõstmise kava lähiaastaiks on Lätis juba ammu paigas - määr muutub iga aasta 1. märtsil. Järgmisel aastal on see siis 9,8 eurot etanooli ühe mahuprotsendi sisalduse kohta hektoliitris ja järk-järgult see tõuseb.

Rahandusministeeriumi arvutused näitavad, et 2027. aastal võiks Lätis pooleliitrine õllepudel aktsiisi tõttu kallineda kahe sendi võrra. Kuid lätlased kergitavad ka kütuse- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu. Kallimaks muutuvad suhkrut sisaldavad mittealkohoolsed joogid - keskmiselt 4 senti liitri kohta.

"Lõpetame ka aktsiisivabastuse naftasaadustele, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ja kütteks. Suurendame transpordivahendi kasutamise tasu ja ettevõtetele kehtestatud sõiduautode maksu," ütles Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Sõiduki kasutamise tasu suureneb järgmisest aastast kümnendiku võrra. Kui Eestis kardetakse, et kahe riigi maksu- ja aktsiisierinevus võib taas ajendada Lätti kaubareisile minema, leitakse Lätis, et Eesti piirikaubanduse mõju kogu maksulaekumisele on tühine. Kuid lõplikke otsuseid veel pole - Läti uue aasta eelarve peaks parlamenti jõudma mõne nädala pärast.

"Arvestades maksumuudatuste ulatust ja dokumentide hulka, mis on vaja seaduste muutmiseks, et jõustuks ka üksikisiku tulumaksu uuendused,

vajame seimis lisaaega, et need kõik läbi vaadata," sõnas Läti seimi esimees Daiga Mierina.