Prokurör jagas detaile Trumpi väidetava katse kohta tühistada valimiskaotust

Trump sai juba 2023. aastal süüdistuse tema väidetavate katsete pärast tühistada 2020. aasta presidendivalimiste valimistulemused. Juulis aga otsustas USA ülemkohus, et kõik presidendid on oma ametialastes tegevustes kriminaalsüüdistustest vabad.

Seejärel esitas Smith talle muudetud kujul süüdistuse, kus Trump on poliitiline kandidaat, kes üritas sekkuda valimistesse. Väidetav sekkumine toimus pärast tema 2020. aasta lüüasaamist.

Kolmapäeval avalikustati 165-leheküljeline kohtutoimik. Selle eesmärk on veenda kohtunikku Tanya Chutkanit, et Trump kasutas kriminaalseid meetmeid ja püüdis nii tühistada oma 2020. aasta valimiskaotust, vahendas The Times.

Toimiku kohaselt avaldas Trump oma asepresidendile survet, et ta kasutaks oma positsiooni Trumpi kaotuse tühistamiseks. Toimikus seisab, et Trump eiras siis oma asepresidendi Mike Pence'i nõuannet, et ta tunnistaks, et 2020. aasta valimised on läbi.

Prokurörid väidavad, et selle asemel lõid Trump ja tema liitlased kuritegeliku skeemi, et õõnestada nii rahumeelset võimu üleandmist, mis kulmineerus 6. jaanuari Kapitooliumi rahutustega.

Trump ise eitab kõiki süüdistusi ja leiab, et Smith ignoreerib ülemkohtu juulikuist otsust.