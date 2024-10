Okk loodab Eleringile uue juhi oktoobris ära valida

Okki sõnul on praegu Eleringi juhi valik jõudnud finaalstaadiumisse ja keskustelud käivad. Nõukogu liikmed on kohtunud kolme sõelale jäänud kandidaadiga ja Okki sõnul sooviks ta oktoobri alguses otsuse ära teha.

Okk ütles, et tema tahtmine on, et nõukogu valiks Eleringi uue juhi konsensuslikult, nii et kliimaministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad oleksid koos välisesindajatega ühel meelel.

Selle kohta, kes valikus oleva kolme hulgas on, ütles Okk, et arusaadavalt ei hakka ta nende nimesid välja tooma. Ta ütles ka, et lõpliku valiku tegemisel jäävad teised kandidaadid konfidentsiaalseks, sest nende praegused tööandjad ei pruugi teada nende kandideerimisest.

Kuigi Okk plaanib oktoobris valiku ära teha, märkis ta, et ministeeriumid ühtegi tähtaega talle andnud ei ole ja selget kuupäeva valiku tegemiseks ei ole ka nõukogus kokku lepitud.

Eleringi praeguse juhi Kalle Kilgi leping lõppeb 2024. aasta detsembris. Ettevõtte nõukogu asus juhti otsima juulis. Konkursile laekus 28 avaldust.

Elering haldab Eestis elektri- ja gaasisüsteemi. Eleringi bilansis on vara 1,47 miljardit eurot ja möödunud aastal teenis riigifirma 244,7 miljoni euro juures 28 miljonit eurot kasumit.

Lisaks Eleringi nõukogu esimehele Gunnar Okkile kuulub ettevõtte nõukogusse kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juht Rein Vaks ja rahandusministeeriumi riigivara osakonna juht Kaie Karniol ning erasektori ekspertidena Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar ja endine Tallinki juhatuse esimees Janek Stalmeister.