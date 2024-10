Uuring: Soome Keskerakond suurendas toetust

Soome populaarseim partei on endiselt Sotsiaaldemokraadid (SDP), selgub rahvusringhäälingu Yle uuringust. Soome Keskerakonna reiting tõusis.

Sotsiaaldemokraatide toetus kasvas kuuga 0,3 protsenti ning SDP toetus on nüüd 22,6 protsenti. Teisel kohal on peaministripartei Koonderakond, mille toetus on 20 protsenti.

Koonderakonna kannul on Põlisoomlased, rahandusminister Riikka Purra kodupartei toetus on 16,7 protsenti.

Esikolmikule järgneb Keskerakond 13,2 protsendiga. Keskerakonna reiting liigub tõusvas joones, see on kõrgeimal tasemel alates 2022. aasta maist. Veel eelmisel kuul oli Antti Kaikkoneni kodupartei toetus 10,8 protsenti.

Ylega suhelnud eksperdi Tuomo Turja sõnul on Keskerakond saanud tagasi osad oma traditsioonilised valijad. Partei on suurendanud toetust Ida- ja Põhja-Soomes.