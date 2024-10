Reedel on oodata vihma Ida-Eestis

Öösel on taevas valdavalt pilves, vaid lääne pool esineb ka kohatisi selgimisi. Kui idapoolsetes maakondades sajab ajuti vihma, siis Lääne-Eestis möödub öö olulise sajuta. Kohati on aga udu. Tuul puhub põhjakaarest kiirusega 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommikul on Eesti lääneosas pilves selgimistega ja sajuta, ida pool aga pilvine ja kohati ka vihmane ilm. Lõuna-Eestis esineb paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Ida pool on ennelõunal taevas ikka pilves ning kohati sajab vihma. Pärastlõunal pilvisus viimaks hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub põhjast ja loodest kiirusega 3 kuni 7, iiliti 11 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.