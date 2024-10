Sõja 954. päev: Venemaal põleb kaks naftabaasi

Oluline reedel, 4. oktoobril kell 21.48:

- Bloomberg: EL on valmistab Iraanile sanktsioone Venemaale rakettide saatmise eest;

- Vene väed on Pokrovskist vähem kui seitsme kilomeetri kaugusel;

- Prantsusmaa saadab Ukrainale veel 12 Caesar liikurhaubitsat;

- Pentagon: Vene rakettide allatulistamine Ukraina kohal kaasaks USA sõtta;

- Venemaal Voronežis põleb naftabaas;

- Austin ja Umerov arutasid olukorda Ukrainas ja vajadust relvade järele;

- Zelenski sõnul mõistab NATO Ukraina vajadusi.

Bloomberg: EL on valmistab Iraanile sanktsioone Venemaale rakettide saatmise eest

EL töötab Iraani-vastase sanktsioonipaketi kallal Venemaale ballistiliste rakettide tarnimise eest, teatas Bloomberg viidates avaldamata allikatele.

USA kinnitas septembris, et Teheran varustas Venemaad ballistiliste rakettidega Fath-360.

Kiiev, Washington ja mitmed teised lääneriigid kehtestasid seejärel Iraanile uued majanduspiirangud. Iraani ähvardavad samal ajal ka tõsised sanktsioonid tuumaprogrammi ja Lähis-Ida sõjaliste rühmituste toetamise tõttu.

Bloombergi andmetel sihiksid EL-i sanktsioonid ligi kümmet isikut ja ettevõtet, sealhulgas masinaehitus, metalli- ja lennundussektoriga tegelevaid firmasid.

Väidetavalt peaks plaan heakskiidu saama kuu keskpaigas toimuval EL-i tippkohtumisel Brüsselis. See pakett oleks alles esimene samm, kaalumisel on ka täiendavad meetmed, ütlesid allikad Bloombergile.

Venemaa ja Iraan on oma sõjalisi ja poliitilisi sidemeid tugevdanud alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Teheran on varustanud Moskvat tuhandete Shahed-i tüüpi droonidega.

Teheran on korduvalt eitanud Venemaa toetamist sõjas. Iraani president Masoud Pezeshkian väitis septembris ÜRO kohtumisel, et tema riik pole kunagi toetanud Moskva sissetungi ja ta eitas ballistiliste rakettide tarnimist.

Vene väed on Pokrovskist vähem kui seitsme kilomeetri kaugusel

Vene väed on reedese seisuga Donetski oblasti Pokrovski linnast vähem kui seitsme kilomeetri kaugusel, ütles Pokrovski sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Dobriak.

Pokrovski lähistel on juba mitu kuud kestnud ägedad lahingud ja see on olnud Venemaa pealetungi keskpunkt Donetski oblastis.

Linn on Ukraina vägede jaoks oluline logistiline sõlmpunkt.

Dobriak ütles rahvustelevisioonis esinedes, et Venemaa ründas päev varem juhitavate õhupommidega Pokrovski tsiviilinfrastruktuuri, mille tõttu said inimesed vigastada.

"Kriitiline infrastruktuur on kahjustatud või hävinud ligi 80 protsendi ulatuses. Vaenlane jätab meid elektri, vee ja gaasita," lisas ta.

Umbes 13 000 inimest, sealhulgas 94 last, on endiselt Pokrovskis, kuid evakueerimine jätkub. 2022. aasta jaanuaris elas linnas umbes 60 000 elanikku.

Oktoobri alguses suleti julgeolekuolukorra halvenedes Pokrovski raudteejaam tsiviilelanike evakueerimiseks. Evakueerimine algab nüüd Dnipropetrovski oblastis asuvast Pavlohradi raudteejaamast, mis asub Pokrovskist sada kilomeetrit läänes.

Zelenski kohtus Kurskis võitlevate sõduritega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väisas reedel Sumõ oblastit ja kohtus teisepool piiri Venemaa Kurski oblastis võitlevate sõduritega.

"Alustasin täna oma reisi Sumõ oblastisse kohtumisega sõduritega, meestega, kes võitlevad Kurski oblastis, kaitsevad meie piirialasid ja tervet riiki," kirjutas Zelenski Telegramis.

Prantsusmaa saadab Ukrainale veel 12 Caesar liikurhaubitsat

Prantsuse-Saksa kaitsefirma KNDS allkirjastas 3. oktoobril lepingu 12 liikurhaubitsa Caesari tarnimiseks, ütles Prantsuse kaitseminister Sebastien Lecornu. Tarnimist rahastab Ukraina.

Uudis tuli mõni päev pärast seda, kui KNDS teatas, et avas Kiievis kontori, et toetada Ukrainat maasüsteemide hoolduse ja remondi teostamisel ning suurtükiväe laskemoona tootmisel.

"Meie kaitsetööstuse tootmisvõimsuse suurendamine aitab Ukrainat toetada," ütles Lecornu.

Prantsusmaa on tarninud Ukrainale kümneid Caesari haubitsaid, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 55 kilomeetri kauguselt.

Ettevõte teatas ka, et toodab Ukrainale umbes 800 relvasüsteemi, sealhulgas Caesari haubitsad, õhutõrjetankid Gepard ja soomustatud haubitsad PzH 2000.

Samuti plaanib KNDS koostöös Ukrainaga toota NATO standardile vastavat 155 mm suurtükiväe laskemoona ning toota ka varuosi.

Pentagon: Vene rakettide allatulistamine Ukraina kohal kaasaks USA sõtta

NATO riikidest Vene rakettide ja droonide allatulistamine Ukraina taevas kaasaks Ameerika Ühendriigid sõtta, ütles Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singh neljapäeval toimunud briifingul.

Küsimusele, miks lääs ei aita Ukrainal Vene rakette alla tulistada, nagu aitas Iisraeli Iraani hiljutise raketirünnaku ajal, vastas Singh, et tegemist on "kahe väga erineva maastiku ja lahinguväljaga".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina lähistel asuvad NATO-riigid võiksid aidata alla tulistada ka Venemaa õhusihtmärke Ukraina kohal.

"See, mis töötab Lähis-Ida taevas ja aitab Iisraeli kaitsel, võib sama hästi toimida ka Ukraina taevas, aidates päästa elusid," ütles Zelenski. "Selleks on spetsiifilised tehnilised lahendused ja igati efektiivne taktika."

Pentagoni pressiesindaja sõnul on Ukraina edukalt kasutanud õhutõrjet ja muid võimeid, et jätkata oma territooriumi tagasivõtmist ning Washington on teadlik, milliseid muid võimeid võib vaja minna.

"President on lubanud, et USA ei pane Ukrainas saapaid maha, kuid me toetame Ukrainat püüdlustes oma territoorium tagasi võtta," ütles pressiesindaja.

Küsimusele, kas Poola või Rumeenia kohalt Vene õhusihtmärkide allatulistamine tähendaks samuti "saabaste maha panemist", vastas Singh: "see oleks meie kaasamine sõtta teistsugusel viisil."

"Praegu tunneme, et Ukraina on suutnud edukalt kaitsta Venemaa rünnakute eest oma linnu, elanikke ja taristut. Ja me kavatseme ka edaspidi tagada, et neil oleks vajalik toetus seda teha," lisas ta.

Venemaal Voronežis põleb naftabaas

Venemaal Voroneži oblastis süttis ööl vastu reedet eeldatava Ukraina droonirünnaku järel naftabaas.

Voronež asub Moskvast umbes 500 kilomeetri kaugusel, oblast piirneb Ukrainale kuuluva Luhanski oblastiga.

Ka Permi krais põleb naftabaas. Venemaa eriolukordade ministeerium teatas, et Permi krais asuvas külas põleb naftabaas. Tulekahju on levinud ligi 10 000 ruutmeetrile, vahendas Ukrainska Pravda.

Tegemist on eraomanduses oleva naftabaasiga, mis süttis väidetavalt ööl vastu reedet.

ISW ennustab Venemaa pealetungi raugemist idas lähikuudel

Venemaa pealetung idas lõpeb tõenäoliselt lähimatel kuudel või isegi nädalatel, kuigi Vene väed jätkavad ründeoperatsioone palju aeglasemas tempos, vahendas Unian reedel USA-s baseeruvat sõjauuringute instituuti (ISW).

Analüütikud märgivad, et Venemaa 2023. aasta sügisel alanud pealetung viib neid järkjärgult taktikalise eduni rinde teatud sektorites, kuid märkimisväärset operatiivset edu venelased tõenäoliselt ei saavuta.

"Vene vägedel ei ole piisavalt inim- ja materiaalseid ressursse, et lõputult jätkata intensiivseid pealetungioperatsioone ning Venemaa praegused ründeoperatsioonid Ida-Ukrainas lõpevad tõenäoliselt lähikuudel," seisab aruandes

Analüütikud meenutavad, et Vene väed vallutasid Donetski oblastis Vuhledari ning kuigi see aitab neil võtta soodsama taktikalise positsiooni, ei muuda see olukorda selles rindesektoris siiski põhimõtteliselt.

"Venemaa ründeoperatsioonid, mis taotlevad operatiivselt olulisi eesmärke, nagu Tšassiv Jari hõivamine või Ukraina vägede väljatõrjumine Oskoli jõe vasakult kaldalt, on kas seiskunud või viivad liiga aeglase ja ebaolulise eduni," rõhutab ISW.

Austin ja Umerov arutasid olukorda Ukrainas ja vajadust relvade järele

USA kaitseminister Lloyd Austin ja Ukraina kaitseminister Rustem Umerov arutasid neljapäeval olukorda lahinguväljal ning Ukraina vajadusi relvastuse ja sõjavarustuse järele, teatas USA kaitseministeeriumi pressiesindaja abi Sabrina Singh.

"Minister Umerov andis ühtlasi ka värske ülevaate Ukraina poole operatsioonidest, olukorrast lahinguväljal ja vajadusest täiendavate võimekuste järele," rääkis Singh.

USA teatas eelmisel nädalal 7,9 miljardi USA dollari suurusest kaitseabipaketist Ukrainale. Enne seda eraldas USA kaitseministeerium Ukrainale sõjalise toetuspaketi summas 375 miljonit USA dollarit.

Zelenski sõnul mõistab NATO Ukraina vajadusi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on vaja rindejoont tugevdada ja NATO mõistab selles osas Ukraina vajadusi.

Zelenski sõnul arutas ta NATO uue peasekretäri Mark Ruttega muu hulgas Ukraina kaugmaavõimekuste tagamise küsimust.

"Täna käis uus NATO peasekretär Mark Rutte oma esimesel visiidil Kiievis ja see on märkimisväärne visiit Ukrainasse, mille ta tegi kohe pärast alliansi peasekretäri volituste ülevõtmist. Prioriteet otsuste tegemisel on selge. Oluline on täielikult ellu viia kõik meie partneritega sõlmitud kaitsetoetused viisil, mis on selle sõja lõpetamiseks vajalik," rääkis Zelenski.

"Kõik alliansis mõistavad Ukraina vajadusi," rõhutas Zelenski.

Rutte kinnitas neljapäeval Kiievis, et tema prioriteet uues ametis on kindlustada Ukraina võit.

NATO vastne juht Rutte külastas neljapäeval Kiievit, millega demonstreeris alliansi toetust Ukrainale.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 657 940 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 8908 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 17 627 (+31);

- suurtükisüsteemid 18 965 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1212 (+8);

- õhutõrjesüsteemid 965 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 494 (+101);

- tiibraketid 2613 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 820 (+70);

- eritehnika 3333 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.