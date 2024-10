Venemaal põleb kaks naftabaasi

Oluline reedel, 4. oktoobril kell 8.43:

- Venemaal Voronežis põleb naftabaas;

- Austin ja Umerov arutasid olukorda Ukrainas ja vajadust relvade järele;

- Zelenski sõnul mõistab NATO Ukraina vajadusi.

Venemaal Voronežis põleb naftabaas

Venemaal Voroneži oblastis süttis ööl vastu reedet eeldatava Ukraina droonirünnaku järel naftabaas.

Voronež asub Moskvast umbes 500 kilomeetri kaugusel, oblast piirneb Ukrainale kuuluva Luhanski oblastiga.

Ka Permi krais põleb naftabaas. Venemaa eriolukordade ministeerium teatas, et Permi krais asuvas külas põleb naftabaas. Tulekahju on levinud ligi 10 000 ruutmeetrile, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW ennustab Venemaa pealetungi raugemist idas lähikuudel

Venemaa pealetung idas lõpeb tõenäoliselt lähimatel kuudel või isegi nädalatel, kuigi Vene väed jätkavad ründeoperatsioone palju aeglasemas tempos, vahendas Unian reedel USA-s baseeruvat sõjauuringute instituuti (ISW).

Analüütikud märgivad, et Venemaa 2023. aasta sügisel alanud pealetung viib neid järkjärgult taktikalise eduni rinde teatud sektorites, kuid märkimisväärset operatiivset edu venelased tõenäoliselt ei saavuta.

"Vene vägedel ei ole piisavalt inim- ja materiaalseid ressursse, et lõputult jätkata intensiivseid pealetungioperatsioone ning Venemaa praegused ründeoperatsioonid Ida-Ukrainas lõpevad tõenäoliselt lähikuudel," seisab aruandes

Analüütikud meenutavad, et Vene väed vallutasid Donetski oblastis Vuhledari ning kuigi see aitab neil võtta soodsama taktikalise positsiooni, ei muuda see olukorda selles rindesektoris siiski põhimõtteliselt.

"Venemaa ründeoperatsioonid, mis taotlevad operatiivselt olulisi eesmärke, nagu Tšassiv Jari hõivamine või Ukraina vägede väljatõrjumine Oskoli jõe vasakult kaldalt, on kas seiskunud või viivad liiga aeglase ja ebaolulise eduni," rõhutab ISW.

Austin ja Umerov arutasid olukorda Ukrainas ja vajadust relvade järele

USA kaitseminister Lloyd Austin ja Ukraina kaitseminister Rustem Umerov arutasid neljapäeval olukorda lahinguväljal ning Ukraina vajadusi relvastuse ja sõjavarustuse järele, teatas USA kaitseministeeriumi pressiesindaja abi Sabrina Singh.

"Minister Umerov andis ühtlasi ka värske ülevaate Ukraina poole operatsioonidest, olukorrast lahinguväljal ja vajadusest täiendavate võimekuste järele," rääkis Singh.

USA teatas eelmisel nädalal 7,9 miljardi USA dollari suurusest kaitseabipaketist Ukrainale. Enne seda eraldas USA kaitseministeerium Ukrainale sõjalise toetuspaketi summas 375 miljonit USA dollarit.

Zelenski sõnul mõistab NATO Ukraina vajadusi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on vaja rindejoont tugevdada ja NATO mõistab selles osas Ukraina vajadusi.

Zelenski sõnul arutas ta NATO uue peasekretäri Mark Ruttega muu hulgas Ukraina kaugmaavõimekuste tagamise küsimust.

"Täna käis uus NATO peasekretär Mark Rutte oma esimesel visiidil Kiievis ja see on märkimisväärne visiit Ukrainasse, mille ta tegi kohe pärast alliansi peasekretäri volituste ülevõtmist. Prioriteet otsuste tegemisel on selge. Oluline on täielikult ellu viia kõik meie partneritega sõlmitud kaitsetoetused viisil, mis on selle sõja lõpetamiseks vajalik," rääkis Zelenski.

"Kõik alliansis mõistavad Ukraina vajadusi," rõhutas Zelenski.

Rutte kinnitas neljapäeval Kiievis, et tema prioriteet uues ametis on kindlustada Ukraina võit.

NATO vastne juht Rutte külastas neljapäeval Kiievit, millega demonstreeris alliansi toetust Ukrainale.