Downing Streeti raputab kingituste skandaal

Skandaal algas mitu nädalat tagasi, kui Briti meedia kirjutas, et Starmer on saanud alates 2019. aastast ligi 100 000 naela eest kingitusi.

Kingitusi tegi peamiselt leiboristide rahastaja Waheed Alli, kes on lordidekoja liige ning veel ka meediaärimees. Alli kinkis talle näiteks 32 000 naela (38 000) eest rõivaid, mis olid mõeldud töölkäimiseks. Ka 18 miljonit naela maksva katusekorteri kasutamist pakkus Alli, vahendas The Guardian.

Seejärel selgus veel, et Alli kinkis rõivaid ka Starmeri abikaasale Victoria Starmerile. See pole aga veel kõik, ka Starmeri asetäitja ehk Briti asepeaminister Angela Rayner ja rahandusminister Rachel Reeves said Allilt rõivaste näol kingitusi.

Nii Keir Starmer, Angela Rayner, Rachel Reeves teatasid pärast skandaali puhkemist, et ei võta enam tasuta riideid vastu. Sellega aga pole veel skandaal lõppenud.

Neljapäeval kirjutas Briti meedia, et Starmer maksis tagasi kuue tuhande naela väärtusi kingitusi. Need kingitused sai ta pärast seda, kui oli kolinud elama Downing Streetil asuvasse residentsi, ehk temast oli saanud Briti peaminister. Kingituste hulgas oli näiteks ka megastaari Taylor Swifti kontserdipiletid.

Starmer ja tema liitlased pole rikkunud seadust. See on ministrite ning parlamendiliikmete otsustada, kas võtta vastu kingitusi või mitte. Valitsus on siiski moodustanud parteideülese komisjoni, et uurida ja ajakohastada parlamendis kehtivaid standardeid ja protseduure.

Starmeri kingitustest kirjutavad nüüd nii vasak- kui ka parempoolsed väljaanded. Küsimusi tekitab veel näiteks Starmerile kingitud jalgpallipiletid, alates 2019. aastast on ta saanud ligi 90 piletit.

Enamik neist tuleb Premier League'i klubidelt ja jalgpalliliidult, mõned piletid sai Starmer aga ka eraisikute käest. 2023. aastal sai Starmer 2400 naela väärtuses kaks piletit ning sai siis vaatama minna Chelsea ning Arsenali mängu. Piletid hankis Starmerile Suurbritannias, USA-s ja Euroopas tegutsev investeerimisfirma Cain International.

Cain Internationali allika allika teatel oli investeerimisfirma juht Jonathan Goldstein leiboristide toetaja ja Chelsea jalgpalliklubi direktor. Goldstein pakkus siis Starmerile VIP-looži, et kuulus poliitik saaks end tunda turvaliselt. Starmer oli toona opositsioonijuht.

Kriitikud samas toovad välja, et leiboristide endine juht Jeremy Corbyn vaatas tihti mängu tribüünilt, koos teiste fännidega.

Starmeri poliitilised vastased üritavad nüüd olukorda ära kasutada ja süüdistavad Tööpartei juhti ning peaministrit silmakirjalikkuses. Tooride pressiesindaja ütles, et Keir Starmer on läbipaistev oma tegevuse suhtes ainult siis, kui tal on selg vastu seina.

Briti meedia samas kirjutab, et enne valimisi lubas Starmer uut ja puhast poliitikat. Selle asemel saab ta nädalate kaupa kriitikat, et võttis vastu kümnete tuhandete väärtuses kingitusi.