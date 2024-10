Transpordiamet ootab enda väljatõmbamiseks rohelist tuld poliitikutelt ning kohtud võisid selle juba saada. Kui varem usuti, et Eesti ühtlaseks arenguks on vaja teenuseid kõigis maakonnakeskustes, siis nüüd on mõtteviis muutumas – aitab ka see, kui inimestel on internet. Madis Hindre