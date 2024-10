Ukrainlastele valediagnoose määranud ametnike kodudest leiti 6 miljonit dollarit

Ukraina riiklik juurdlusbüroo (DBR) otsis läbi Hmelnõtski oblasti meditsiini- ja sotsiaalekspertiisi keskuse juhi ja tema poja kodud. Nende kodustest leiti üle kuue miljoni dollari sularaha.

Läbiotsimine oli seotud puude määramisega meestele, kes üritasid ajateenistusest kõrvale hiilida.

Algul leidsid korrakaitsjad 100 000 dollarit ja võltsitud meditsiinidokumendid, millel olid valediagnoosiga meeste nimed.

"Korrakaitsjad leidsid korterist raha peaaegu igast nurgast — riidekappidest, sahtlitest, niššidest," seisab juurdlusbüroo avalduses.

Avalduse kohaselt leiti ametnike kodudest peaaegu 5,2 miljonit dollarit, 300 000 eurot ja üle 5 miljoni Ukraina grivna (ligi 110 000 eurot), samuti kaubamärgiga ehteid ja väärisesemeid.

Büroo konfiskeeris ka dokumendid, millel on tõendeid rahapesust erinevate äriprojektide kaudu.

Kahel ametnikul on väidetavalt 30 kinnistut Ukraina läänepoolsetes linnades, üheksa autot, hotelli- ja restoranikompleks ning ka kinnisvara Austrias, Hispaanias ja Türgis. DBR lisas, et ametnikel on ka peaaegu 2,3 ​​miljonit dollarit välismaistel pangakontodel.

Varade deklaratsioonides pole nad aga sellest midagi mainitud.

Kui kahele ametnikule esitatakse süüdistus, võib neid oodata kuni 12-aastane vanglakaristus koos kogu nende vara konfiskeerimisega.