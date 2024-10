Fotod: Paides avati kohtu- ja riigimaja

1790. aastal valmis saanud ajaloolise kreisikohtu hoone ja selle hlisema juurdeehitise kordategemiseks kulus 7,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse liige Tarmo Leppoja ütles, et vormilt vana maja on saanud täiesti uue sisu.

"Mina arvan, et see on hästi tehtud investeering just seetõttu, et pinnakasutus on muutunud oluliselt efektiivsemaks ja vähema pinna peal saab teha rohkem. Ja kulude kokkuhoid tekib riigile. Meil on veel maakondi, kus riigimajad ei ole uut kena sisu saanud. Järgmine riigimaja, millega me tööd alustame juba järgmisel aastal, on Võrus. Valitsuse otsuse alusel tuleb küll järgmiste riigimajadega väike paus, aga ma arvan, et see on selles suhtes hea, et riigiasutused saavad paremini läbi mõelda, millistes maakohtades, milliste teenustega soovitakse jätkata," lausus Leppoja.