Põua lõpp lubab eeldada oliiviõli hinna suurt langust

Eksperdid eeldavad, et oliiviõli hinnad langevad lähikuudel kuni poole võrra, kuna põua lõpp Vahemere piirkonnas annab lootust suurele saagile, teatas väljaanne The Telegraph.

Maailma suurim oliiviõli tootmise piirkond, Andaluusia Hispaanias, peaks sel hooajal tootma 1 miljon tonni, mis on 77 protsenti rohkem kui eelmise saagikoristuse ajal. Oliivikoristus algab tavaliselt oktoobri lõpus ja kestab veebruarini.

Leht märkis, et toodangu kasv peaks tooma leevendust Briti tarbijatele, kuna sealsetes kauplustes on oliiviõli hinnad viimase kahe aasta jooksul tõusnud rekordkõrgele.

Gary Lewis firmast KTC Edibles, mis tarnib õli suurtele supermarketitele, ütles, et eeldab, et hinnad langevad pakkumise suurenemise tõttu 40-50 protsendi võrra.

See tähendaks Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel, et need jõuavad tagasi tasemele, mida viimati nähti 2022. aasta lõpus.

"Kui mõelda eelmise aasta lõpule, siis ekstra neitsioliiviõli hulgihinnad ulatusid peaaegu 10 000 euroni tonni kohta. Ma arvan, et hinnad langevad 4000–5000 eurole, nii et see on üsna märkimisväärne langus," ütles Lewis. Tema sõnul peaks hinnalangused varsti märgata olema, kuid tavakliendid näevad selle mõju järgmise aasta esimeses kvartalis.

"Ma arvan, et turg võib olla närviline seni, kuni saak on puude otsas ja oliiviõli alles valmimise protsessis," märkis ta.

Tänavune suur saaks järgneb oliiviõlitööstuse aastatepikkusele kriisile, kuna mitmed kuumalained ja põud on tootmist pidurdanud ja hinnad rekordkõrgele tõstnud. Eelmisel aastal ütles Hispaania suurim oliiviõlitootja Deoleo, et see oli üks raskemaid hetki selle sektori ajaloos.

Andmeekspertide organisatsiooni Assosia andmetel jõudis oliiviõli hind Briti supermarketites sel suvel rekordini, kui keskmise 500 ml pudel oliiviõl maksis augustis ja septembris 7,89 naela (9,42 eurot). Viimastel nädalatel on aga supermarketid hakanud hindu langetama. Assosia andmetel maksab 500 ml oliiviõlipudel sel kuul keskmiselt 7,52 naela (8,98 eurot), kusjuures nii Napolina kui ka Filippo Berio – kahe suurema kaubamärgi – hinnad langevad.

Expana analüütik Kyle Holland ütles, et ka teised olulised tootjad nagu Kreeka, Türgi ja Tuneesia eeldavad samuti sel hooajal märgatavat toodangu kasvu võrreldes eelmise hooajaga.

"Kreeka turuosalised pakuvad potentsiaalseks toodanguks 230 000 tonni, võrreldes eelmise hooaja 130 000 tonniga. Eeldatakse, et Türgi toodab 260 000–270 000 tonni, võrreldes eelmise hooaja umbes 120 000 tonniga, samas kui Tuneesia võib jõuda 280 000–290 000 tonnini, võrreldes eelmise hooaja 210 000–230 000 tonniga. Holland ütles, et enamik turuosalisi eeldab nüüd hinnalangust.