Bosniat tabanud üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 21 inimest

Vähemalt 21 inimest on saanud surma Bosnia ja Hertsegoviina keskosa reedel tabanud üleujutustes ja maalihetes, vahendas Reuters.

Öine torm ja vihmasajud tõstsid Bosnias jõed üle kallaste. Mitu küla ja linna on muust maailmast ära lõigatud. Teed, sillad ja majad on purustatud, kümmekond inimest on jäänud kadunuks.

Riigis on välja kuulutatud eriolukord.

Päästjad üleujutustes kadunuks jäänud inimeste otsimisega.

Kohalik meedia teatas laupäeval, et hukkunud on 21 inimest ja kümned on veel teadmata kadunud.

Üleujutused järgnesid suvepõuale, mis põhjustas paljude jõgede ja järvede kuivamise ning mõjutas veevarustust kogu Balkanil ja suurel osal Euroopast.

Meteoroloogide sõnul võib äärmuslikke ilmamuutusi seostada kliimamuutustega.