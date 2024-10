Pühapäeval on kuni 14 kraadi sooja

Pühapäeva päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal sajab mõnel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool on udu. Sooja on 1 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi.

Pühapäeva hommikul sajab kohati nõrka vihma ja on udu. Õhusoe jääb vahemikku 2 kuni 7 kraadi, rannikul on pisut soojem.

Pühapäeva päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal püsib kohati udu ja mõnel pool sajab hoovihma, kuid pärastlõunal on sajuvõimalus väike. Hilisõhtul tekib kohati udu. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Uue töönädala kahel esimesel päeval võib olla kohatisi hoovihmasid, öine keskmine õhutemperatuur püsib 4–5 kraadi lähistel.

Päeva keskmine on temperatuur esmaspäeval on 13, teisipäeval 11 kraadi.

Kolmapäev ning neljapäev tulevad vihmasemad ja soojemad. Suurem temperatuuritõus on neljapäeva öösel, mil Ida-Eestis on sooja 7–11, Lääne-Eestis kuni 15 kraadi.