The Times: Ukraina võib alustada uuel aastal uut vastupealetungi

Tuleval aastal saab Ukraina alustada uut ulatuslikku vastupealetungi tänu lääneliitlaste tarnitud uuele tehnikale, aga ka uutele brigaadidele, mille komplekteerimine on praegu pooleli, vahendas portaal Unian laupäeval The Timesi.

Lisaks arvatakse, et Kiievile antakse ka luba kasutada suurema tegevusraadiusega USA rakette ATACMS ja Briti rakette Storm Shadow sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal, lisab väljaanne.

Kuid ilma nendetagi kasutab Kiiev oma rakette ja droone, tabades Venemaa laskemoonaladusid, mis on juba hakanud vilja kandma. Ukraina asekaitseminister kindralleitnant Ivan Havriljuk ütles, et kui aasta algul oli välja tulistatud suurtükimürskude suhe üks kaheksale Ukraina kaitseväe kahjuks, siis oktoobri alguseks oli see üks kolmele.

Lisaks märgib väljaanne, et kuigi Ukrainal on probleeme sõdurite värbamisel, kasvab läänes laskemoona tootmine ning Kiievile antav abi on suunatud tema enda kaitsetööstuse arendamisele. Viimati lubas Taani rohkem kui 500 miljonit dollarit, et toetada Ukraina relvatootmise suurendamist.

The Times märgib, et Vladimir Putini režiimil on palju probleeme, mis võivad otseselt mõjutada okupatsiooniarmee sõjaliste operatsioonide läbiviimise efektiivsust ning Kremli juht ise pole teinud piisavalt, et võit oleks käegakatsutav, ent siiski piisavalt, et võimaldada keeruliste otsuste vastuvõtmine edasi lükata.

Kuigi Vene majandusel läheb oodatust märksa paremini, ei suuda Putin, kes praegu mõne lähiaasta murettekitava statistika ees silma kinni pigistab, igavesti omamaistelt programmidelt raha sõjalise tootmise laiendamiseks kõrvale suunata, leiab Times.

Väljaanne tsiteerib Vene majandusteadlast, kes hindas 2025. aasta lõppu "otsustavaks punktiks, kus praegune tasakaal kõikuma lööb".

Lisaks kirjutavad ajakirjanikud, et venelasi on üha raskem veenda vabatahtlikult sõjas osalema. Näiteks Moskvas saavad värvatud tänu linnavalitsuse panustele sõjaväkke astumisel preemiat summas 2,3 miljonit rubla (22 000 eurot) ja aastapalka 5,2 miljonit rubla (ligi 50 000 eurot), mis on üle viie korra suurem riigi keskmisest.

Kuid isegi sellised summad tõid kaasa vaid lühiajalise värbamise kasvu, mis on nüüdseks kiiresti hääbumas. Samal ajal on Vene kindralid juba mitu kuud nõudnud uut mobilisatsiooni, kuid Putin, mõistes, kui ebapopulaarne ja hävitav selline meede oleks, kõhkleb endiselt. Plussiks pole ka Moskva suhted liitlastega nagu Hiina, Põhja-Korea ja Iraan, kes loodavad saada abi eest tasu, mis kurnab veelgi enam Moskva riigikassat.

"Tuleval aastal suudab Putin pea kindlasti kogu selle surve tasakaalustada. Kuid ta panustab sellele, et suudab oma tingimustel mingisuguse rahu peale suruda, enne kui pinge tema enda süsteemis liiga suureks läheb," järeldavad eksperdid.