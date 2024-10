Trump naasis tulistamispaika kampaaniat tegema

"Tulin täna õhtul pärast tragöödiat ja südamevalu tagasi Butlerisse, et edastada Pennsylvania ja Ameerika rahvale lihtne sõnum: meie liikumine, mille eesmärk on Ameerika taas suureks teha, on tugevam, uhkem ja ühtsem, sihikindlam ja lähemal võidule kui kunagi varem," ütles Trump.

Trump jäi oma kõnes suures osas tuttavatele jutupunktide juurde, sarjates korrumpeerunud süsteemi, lubades tuua USA välispoliitikasse tagasi austuse ja lubades sulgeda piiri, mis on tema sõnul kuritegevuse allikas.

"Te väärite valitsust, mis kaitseb ja austab oma kodanikke ning kaitseb teie suveräänsust, turvalisust, väärikust ja vabadust," ütles ta Butleri näituseväljakule kogunenud tuhandetele inimestele suurte aplausi saatel.

Trump süüdistades enda poliitilisi oponente tema laimamises ja katses valimistesse sekkuda ning "kes teab - võib-olla nad isegi üritasid mind tappa."

Kampaaniaüritusel astus üles ka miljardär Elon Musk, kes ütles, et demokraadid seavad demokraatia ohtu ja kutsus kõiki üles valimistel osalema.