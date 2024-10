Netanyahu: Iisrael kavatseb vastata Iraani raketirünnakule

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul on Iisraelil õigus end kaitsta ja vastata Iraani raketirünnakutele.

Netanyahu ütles laupäeval telepöördumises, et Iisrael kavatseb reageerida Iraani rünnakutele. Tema sõnul on Iraan alates aprillist kaks korda saatnud Iisraeli territooriumile sadu rakette.

Laupäeval ütles ka Iisraeli president Isaac Herzog, et Iraan jääb Iisraelile pidevaks ohuks.

Iisraeli sõjaväe teatel tulistas Iraan teisipäeval Iisraeli pihta umbes 200 raketti. Armee teatel kahjustasid raketid mitut õhujõudude baasi, kuid tsiviilpiirkondades kahju peaaegu polnud. Iisrael tulistas alla enamiku rakettidest.

Iraani sõnul oli rünnak kättemaks Iraani toetatud rühmituste Hizbollah ja Hamas liidrite, aga ka Iraani revolutsioonikaardi kindrali Abbas Nilforushan tapmise eest.

Anonüümne sõjaväeallikas ütles varem laupäeval, et riigi sõjavägi valmistab ette vastust Iraani raketirünnakule. Pärast uudist ähvardas Iraani välisminister Abbas Araghchi veelgi tugevama vastusega mis tahes rünnakule.

Iisrael teatas Gaza lõunaosa turvatsooni laiendamisest

Iisraeli armee rünnakus Gaza sektori mošeele hukkus pühapäeva hommikul Palestiina tsiviilkaitse teatel vähemalt 21 inimest ning Iisrael teatas pärast täppislööki, et laiendab sektori lõunaosa turvatsooni.

Iisrael teatas, et täppislöök Gaza sektori keskosas asuva Deir al-Balah' peahaigla juures asuvale mošeele oli suunatud Hamasi sealse juhtimiskeskuse vastu. Ühtlasi andis Iisrael soovituse evakueeruda Gaza sektori põhjaosa piirkondadest, mis kuulutati ohtlikeks lahingutsoonideks.

Iisraeli armee kõneisik Avichay Adraee ütles, et Iisrael laiendas niinimetatud humanitaartsooni Gaza sektori lõunaosas, kuhu inimesed peaksid sektori põhjaosast suunduma.

Gaza sektori lõunaossa rajatud telklinnakutes on varju leidnud sajad tuhanded inimesed, kuid Iisrael on rünnanud ka sealseid põgenikelaagreid, sihtides enda sõnul tsiviilelanike sekka varjuvaid äärmuslasi.

Ka korraldas Iisrael pühapäeva varahommikul taas intensiivseid õhurünnakuid Liibanoni pealinna Beiruti lõunaosale, Liibanoni riikliku uudisteagentuuri NNA teatel tabas linna lõunapiirkondi üle 30 löögi.

Iisraeli relvajõudude teatel rünnati relvahoidlaid ja taristut, armee rõhutas, et on astunud arvukalt samme, et vähendada ohtu tsiviilelanikkonnale.

Esmaspäeval möödub Hamasi rünnakust Iisraelile üks aasta.