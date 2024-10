Sue Gray lahkus Keir Starmeri personalijuhi kohalt

Grayd süüdistati leiboristide väidetavas väheses ettevalmistuses valitsuseks ja suutmatuses endise Whitehalli asjakohasuse ja eetikajuhina ette näha – või vältida – vaidlusi annetuste üle, kirjutas The Times.

Tema 170 000 naela suuruse palga üksikasjad lekkisid eelmisel kuul.

Gray ütles avalduses: "Kogu oma karjääri jooksul on minu esimene huvi olnud avalik teenistus. Kuid viimastel nädalatel on mulle selgeks saanud, et minu positsiooniga seotud intensiivne kommentaar võib muutuda valitsuse elutähtsa muutuste töö segajaks.

"Seepärast olen otsustanud kõrvale astuda ja ootan, et saaksin peaministrit toetada oma uues rollis," märkis Gray.

Starmer ütles, et soovib tänada Sue'd toetuse eest. "Sue on mänginud olulist rolli meie suhete tugevdamisel piirkondade ja rahvastega. Mul on hea meel, et ta jätkab selle töö toetamist.

Gray ütles, et tal oli au olla personaliülema ametis ja etendada oma osa leiboristide valitsuse loomisel.