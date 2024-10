Ukraina süütas droonirünnakuga naftaterminali Krimmis

Oluline esmaspäeval, 7. oktoobril kell 9.35:

- Okupeeritud Krimmis süttis Ukraina droonirünnakus Vene naftaterminal;

- Zelenski rääkis Kurskisse tungimise kasulikkusest;

- Tšehhis nähti Ukrainale mõeldud Rootsi soomukite kolonni;

- Ukraina teatas Vene Kinžalide allatulistamisest Kiievi kohal;

- Holland eraldab ühiseks droonide arendamiseks 400 miljonit;

Krimmis süttis Ukraina droonirünnakus Vene naftaterminal

Ukraina droonirünnak okupeeritud Krimmi poolsaarel Feodossias põhjustas ööl vastu esmaspäeva naftaterminali süttimise.

"Feodossia naftabaasis süttis tulekahju, sündmuskohal töötavad eriolukordade ministeeriumi teenistujad. Hukkunuid ega kannatanuid ei ole," teatas teatas Feodossia administratsiooni juht Igor Tkatšenko sotsiaalmeediakanalis Telegram. Samas lisati, et sündmuskohale sõitis Krimmi nukuvalitsuse asepeaminister Igor Mihhailitšenko.

Teates ei öelda, mis tulekahju põhjustas, kuid sageli on selliste põlengute põhjuseks Venemaal ja okupeeritud territooriumitel Ukraina korraldatud õhurünnakud.

Hiljem kinnitas rünnakut Ukraina vägede kindralstaap.

"Täna öösel sooritati edukas löök vastase avamere naftaterminalile ajutiselt okupeeritud Krimmi Autonoomses Vabariigis. Rajatise piirkonnas registreeriti tulekahju," teatas kindralstaap esmaspäeva hommikul telegrammikanalis.

Ukraina rõhutas, et Feodossia terminal on naftasaaduste ümberlaadimismahtude poolest Krimmi suurim ning seda kasutatakse muu hulgas Vene okupatsiooniarmee vajaduste rahuldamiseks.

Kindralstaabi teates öeldi, et ülesande täitsid Ukraina relvajõudude raketivägede üksused koostöös teiste väeliikide üksustega.

"Vene Föderatsiooni sõjalis-majandusliku potentsiaali õõnestamine jätkub," lõppes sõnum.

Sotsiaalmeediakanalisse X (varasema nimega Twitter) ilmunud teadetes öeldi juba varem, et põlengu põhjustaski Ukraina õhurünnak.

Ukrainian UAVs set on fire oil terminal in #Feodosia in the occupied #Crimea on the night of October 7.



JSC Marine Oil Terminal is the largest oil trasshipment terminal in Crimea located in the western part of the ice-free Feodosia Gulf on the southeastern coast of Crimea. It is… pic.twitter.com/bMLurQ6heA — Olga Klymenko (@OlgaK2013) October 7, 2024

Uudistekanal Baza Telegram, millel on allikad Venemaa julgeolekuteenistuste hulgas, teatas, et Feodossias süttis mitu kütusemahutit ning elanikud kuulsid piirkonnas mitut valju plahvatust.

Feodossia linna mõnes piirkonnas on tänavaliiklus ajutiselt piiratud, teatasid Krimmis asuvad Vene ametiisikud esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeva hommikul, et selle õhutõrjeüksused hävitasid Krimmi poolsaare kohal 12 Ukraina drooni.

Ukraina õhu- ja meredroonide rünnakud Venemaa sõjalistele sihtmärkidele Krimmis on sõja ajal kahjustanud või hävitanud mitmeid laevu ja mereväe remonditehaseid Krimmis Sevastoopoli sõjasadamas ning tabanud teisi sihtmärke.

Moskva kasutab oma Mustal mere laevastikku Ukrainale raketilöökide andmiseks, kuid Vene režiimijuhi Vladimir Putini jaoks on Must meri, kust pääseb edasi Vahemerele, ka oluliseks hüppelauaks oma võimu projitseerimiseks Lähis-Itta ja Euroopasse.

Ettevõttele JSC Marine Oil Terminal kuuluv kütusebaas on suurim nafta ümberlaadimisterminal Krimmis, mis asub jäävaba Feodossia lahe lääneosas Krimmi kagurannikul. See on avatud aastaringselt navigeerimiseks, pakkudes mitmesuguste veoste mehhaniseeritud töötlemist ning see on ühendatud ka raudteevõrgustikuga.

Sama terminali ründas Ukraina droonidega ka 2024. aasta märtsis ning 2023. aasta novembris ja detsembris.

Zelenski: sissetung Kurski oblastisse on meid palju aidanud

Ukraina vägede sissetung Venemaa Kurski oblastisse on olnud Vene agressiooni tõrjumisel äärmiselt kasulik ning andnud väga suure panuse vangide väljavahetamise fondi, ütles Ukrainas president Volodõmõr Zelenski.

"Täna möödub kaks kuud meie sõjalise operatsiooni algusest Kurski oblastis, mis on olnud sõjas väga oluline etapp – midagi, mis on meile paljus kasulikuks osutunud ning on seda jätkuvalt," rääkis Zelenski pühapäeva õhtul tehtud pöördumises.

Tema sõnul on Kurski operatsioon näidanud Ukraina vägede suutlikkust viia sõjategevuse Venemaa territooriumile.

"Ja meie partnerite piisava toetusega suudame Venemaad nii palju survestada, et tema juhtkond mõistaks, et sõda ei anna neile midagi," märkis Ukraina president.

"Ja loomulikult – ma soovin tänada meie võitlejaid, iga üksust, kes on teinud kõik võimaliku selleks, et täiendada meie [vangide] vahetusfondi. Meie operatsioon Kurskis on andnud ühe kõige suurema panuse vahetusfondi, aidates sellega kaasa vangistatud ukrainlaste vabastamisele. See on oluline. Me jätkame üha tugevama surve avaldamist Venemaale, kuna ainult jõuga on võimal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hukkunud sõdureid mälestamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

ik tuua rahu lähemale," jätkas Zelenski.

Sissetungis Venemaa Kurski oblastisse osales 15 000 Ukraina sõdurit, kes on praeguseks hõivanud umbes 1200 ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi. Ukraina väed võtsid vangi ka sadu Vene sõdureid. See sissetung on suurim võõrvägede sissetung Venemaa territooriumile pärast Teist maailmasõda.

Kurski oblast külgneb Ukraina Sumõ oblastiga, mida Venemaa on tulistanud iga päev pärast seda, kui selle väed 2022. aasta aprillis oblastist välja, tagasi üle piiri suruti. Sumõ oblastil ja Kurski oblastil on 245 kilomeetrit ühispiiri.

Tšehhis nähti Rootsi soomukite ešeloni

Tšehhis nähti rongiešeloni mitmekümne Rootsi jalaväe lahingumasinaga Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), mis ilmselt olid teel Ukraina poole.

Rongi filmiti Tšehhis Ústí nad Labemi jaamas ning videos on näha vähemalt 40 soomukit.

Rootsi teatas tänavu mais, et annetab kõik oma soomukid Pbv 302 Ukrainale.

Ukraina formeerib praegu uusi brigaade ning seepärast vajab täiendavalt jalaväe lahingumasinaid.

Rootsi teatas, et saadab relvastusest maha võetud soomukid Ukrainasse koos varuosade ja hoolduskomplektide ning laskemoonaga.

Jalaväe lahingumasina Pansarbandvagn 302 töötas 1960ndatel aastale välja ettevõte Haglund & Söner ning Rootsi relvajõud võtsid need kasutusse 1966. aastal. Kokku toodeti 644 sellist soomukit.

1960ndate standardite kohaselt oli Pbv 302 varustatud äärmiselt võimsa relvaga, 20-millimeetrise kuulipildujaga HS804.

Ukraina kaitseministeerium kinnitas Rootsi pakutud soomukite kasutuselevõtu augustis. Ehkki Pbv 302 on peamiselt mõeldud sõdurite ning haavatute transpordiks rindelähedases piirkonnas, saab seda kasutada ka lahingumasinana.

Ukraina teatas Vene Kinžalide allatulistamisest Kiievi kohal

Ukraina pealinna kohal tulistati alla Venemaa ballistilised raketid Kinžal, teatasid Kiievi võimud esmaspäeval.

Kell 08.36 andis Kiievi linna sõjaväeadministratsioon hoiatuse lennukitelt MiG-31K välja lastud ballistiliste rakettide Kinžal kohta. Seejärel käivitusid sireenid ja õhutõrje alustas tööd.

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul langesid vähemalt ühe raketi rusud Solomenski linnaossa ning et sündmuskohale saadeti kiirabi. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus kannatada ei saanud.

Öösel saatsid Vene relvajõud Kiievi poole teele ka ründedroonid, tegemist oli juba neljanda rünnakuga pealinnale alates oktoobri algusest. Kohalikud võimud teatasid, et Kiievi õhuruumis avastati umbes 15 droonis, mis kõik ka alla tulistati.

Kinžal (H-47M2, vene keeles Х-47М2 Кинжал) on hüperhelikiirusega lendav ballistiline õhk-maa rakett, mis suudab lennata kuni 480 kilomeetri kaugusele.

Holland eraldab droonide arendamiseks 400 miljonit eurot

Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans teatas, et Holland eraldab ühiselt koos Ukrainaga droonide arendamiseks 400 miljonit eurot.

Ligikaudu pool investeeringust suunatakse Hollandisse, ülejäänud osa jagatakse Ukraina ja teiste riikide vahel, teatas meediakanal Ukrinform.

"Keskendume erinevat tüüpi droonidele, mille seas on seire-, kaitse- ja ründedroonid. Näeme, et Ukraina vajab praegu hädasti ründedroone sõjaliste objektide ründamiseks," ütles Harkivi linna külastanud Brekelmans.

Ministri sõnul ühendab kõnealune drooniplaan Ukraina innovatsiooni ja Hollandi teadmised, et täiustada lahinguväljal kasutatavat tehnoloogiat.

Kui väljatöötatud droonid on edukad, siis on kaitseministri sõnul tootmise suurendamiseks saadaval ka rohkem raha.

Brekelmans rääkis juba varem, et Hollandil on droonide valdkonnas palju tehnoloogiaid ja teadmisi, mida nad on valmis Ukrainaga jagama.

Hollandi valitsus teatas möödunud kuul kaitsekulutuste suurendamisest mitme miljardi euro võrra, et investeerida tankidesse, hävitajatesse ja sõjalaevadesse tugevdamaks NATO kaitsevõimet.

Hollandi kaitsekulutused tõusevad 2,4 miljardi euro võrra 24 miljardi euroni, teatas valitsus iga-aastases kaitsememorandumis.

"Armee saab taas tanke, õhujõud uusi hävitajaid F-35 ja laevastik täiendavaid fregatte allveelaevavastaseks võitluseks," ütles kaitseministeerium.

Lisaraha läheb peamiselt võitlusvõime tugevdamiseks, kuid ministeeriumi sõnul eraldatakse 260 miljonit ka sõjaväelaste värbamiseks ja koolitamiseks.

"Venemaa halastamatu agressioon Ukrainas näitab, et rünnak NATO alliansile ei ole enam mõeldamatu," ütles kaitseminister Brekelmans.

"Holland astub kaitsekulutusi tõstes suure sammu sellise rünnaku ärahoidmise suunas," lisas minister.