Oluline esmaspäeval, 7. oktoobril kell 6.35:

- Zelenski rääkis Kurskisse tungimise kasulikkusest;

- Krimmi poolsaarel süttis naftabaas;

- Tšehhis nähti Ukrainale mõeldud Rootsi soomukite kolonni;

Zelenski: sissetung Kurski oblastisse on meid palju aidanud

Ukraina vägede sissetung Venemaa Kurski oblastisse on olnud Vene agressiooni tõrjumisel äärmiselt kasulik ning andnud väga suure panuse vangide väljavahetamise fondi, ütles Ukrainas president Volodõmõr Zelenski.

"Täna möödub kaks kuud meie sõjalise operatsiooni algusest Kurski oblastis, mis on olnud sõjas väga oluline etapp – midagi, mis on meile paljus kasulikuks osutunud ning on seda jätkuvalt," rääkis Zelenski pühapäeva õhtul tehtud pöördumises.

Tema sõnul on Kurski operatsioon näidanud Ukraina vägede suutlikkust viia sõjategevuse Venemaa territooriumile.

"Ja meie partnerite piisava toetusega suudame Venemaad nii palju survestada, et tema juhtkond mõistaks, et sõda ei anna neile midagi," märkis Ukraina president.

"Ja loomulikult – ma soovin tänada meie võitlejaid, iga üksust, kes on teinud kõik võimaliku selleks, et täiendada meie [vangide] vahetusfondi. Meie operatsioon Kurskis on andnud ühe kõige suurema panuse vahetusfondi, aidates sellega kaasa vangistatud ukrainlaste vabastamisele. See on oluline. Me jätkame üha tugevama surve avaldamist Venemaale, kuna ainult jõuga on võimalik tuua rahu lähemale," jätkas Zelenski.

Sissetungis Venemaa Kurski oblastisse osales 15 000 Ukraina sõdurit, kes on praeguseks hõivanud umbes 1200 ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi. Ukraina väed võtsid vangi ka sadu Vene sõdureid. See sissetung on suurim võõrvägede sissetung Venemaa territooriumile pärast Teist maailmasõda.

Kurski oblast külgneb Ukraina Sumõ oblastiga, mida Venemaa on tulistanud iga päev pärast seda, kui selle väed 2022. aasta aprillis oblastist välja, tagasi üle piiri suruti. Sumõ oblastil ja Kurski oblastil on 245 kilomeetrit ühispiiri.

Krimmis süttis naftabaas

Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaarel Feodossias süttis naftabaas.

"Feodossia naftabaasis süttis tulekahju, sündmuskohal töötavad eriolukordade ministeeriumi teenistujad. Hukkunuid ega kannatanuid ei ole," teatas teatas Feodossia administratsiooni juht Igor Tkatšenko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Samas lisati, et sündmuskohale sõitis Krimmi nukuvalitsuse asepeaminister Igor Mihhailitšenko.

Teates ei öelda, mis tulekahju põhjustas, kuid sageli on selliste põlengute põhjuseks Venemaal ja okupeeritud territooriumitel Ukraina korraldatud õhurünnakud.

Tšehhis nähti Rootsi soomukite ešeloni

Tšehhis nähti rongiešeloni mitmekümne Rootsi jalaväe lahingumasinaga Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), mis ilmselt olid teel Ukraina poole.

Rongi filmiti Tšehhis Ústí nad Labemi jaamas ning videos on näha vähemalt 40 soomukit.

Rootsi teatas tänavu mais, et annetab kõik oma soomukid Pbv 302 Ukrainale.

Ukraina formeerib praegu uusi brigaade ning seepärast vajab täiendavalt jalaväe lahingumasinaid.

Rootsi teatas, et saadab relvastusest maha võetud soomukid Ukrainasse koos varuosade ja hoolduskomplektide ning laskemoonaga.

Jalaväe lahingumasina Pansarbandvagn 302 töötas 1960ndatel aastale välja ettevõte Haglund & Söner ning Rootsi relvajõud võtsid need kasutusse 1966. aastal. Kokku toodeti 644 sellist soomukit.

1960ndate standardite kohaselt oli Pbv 302 varustatud äärmiselt võimsa relvaga, 20-millimeetrise kuulipildujaga HS804.

Ukraina kaitseministeerium kinnitas Rootsi pakutud soomukite kasutuselevõtu augustis. Ehkki Pbv 302 on peamiselt mõeldud sõdurite ning haavatute transpordiks rindelähedases piirkonnas, saab seda kasutada ka lahingumasinana.