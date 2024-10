Otse kell 11.15: põhiseaduskomisjon arutab valimisea langetamist

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul peab komisjon oluliseks eelnõuga plaanitavad muudatused enne seadustamist koos ekspertide ja noorte endiga väga põhjalikult läbi arutada, et olla kindlad, et noored on valimistel osalemiseks piisavalt informeeritud ja valmis võtma oma otsuste eest vastutust.

Põhiseaduskomisjoni avalikule istungile on kutsutud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi arengu- ja kognitiivpsühholoogia kaasprofessor Pirko Tõugu ning riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna asejuhataja Siiri Sillajõe.