Kohus jättis Plusplus Capitali saneerimiskava kinnitamata

Kohus jättis saneerimiskava kinnitamata ja lõpetas saneerimismenetluse. Ühtlasi nimetas kohus Balcia Insurance SE avalduse alusel Plusplus Capitalile ajutise halduri, kellel tuleb 29. novembriks maakohtule aruanne esitada.

Ettevõte pole otsustega rahul ja kavatseb need vaidlustada, sest ei ole enda kinnitusel püsivalt maksejõuetu ning aluseid maksejõuetuse väljakuulutamiseks ei eksisteeri.

"AS Plusplus Capital on veendunud, et saneerimiskava kinnitamine õnnestub saavutada ning et vajadust Balcia Insurance SE pankrotiavalduse sisuliseks lahendamiseks ei teki," teatas Plusplus Capital pressiteate vahendusel.

Lisaks leiab ettevõte, et pankrotistsenaarium võimaldaks võlausaldajate nõudeid rahuldada väiksemas ulatuses kui kavandatav saneerimine.

Plusplus tegeleb Baltimaades ja Soomes võlgade väljanõudmisega. Ettevõte ostab neid kokku telekomifirmadelt, finantsasutustelt ja muudelt ettevõtetelt.

Võlgade soetamiseks hankis firma raha võlakirjade müügist, kuid pärast Ukraina sõja puhkemist ei ostetud neid enam endises mahus, värske raha pealevool takerdus ning Plusplus sattus makseraskustesse. Mullu oli ettevõtte kahjum ligi 30 miljonit eurot.