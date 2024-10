Leht: Mossad pani piiparirünnaku idanema 2022. aastal

Iisraeli, araabiariikide ja USA ametnike, poliitikute ja diplomaatidega, Liibanoni võimesindajate ning Hezbollah'le lähedaste allikatega vestelnud Washington Posti ajakirjanikud, kelle artiklit vahendas Vene väljaanne Meduza, kirjeldas, kuidas Mossad mõtles välja skeemi, mille abil veenis Hezbollah'd ostma oma võitlejatele Taiwani ettevõtte Apollo uue sarja piipareid, mis tegelikult olid kokku pandud Iisraelis.

Idee piiparite mineerimiseks pärines juba 2015. aastast, kui Mossadil õnnestus korraldada Hezbollah'le lõhkekehadega varustatud raadiosaatjate tarnimine. Raadiojaamad sisaldasid väikseid patareisid, lõhkeainet ja andmeedastussüsteemi, mis võimaldas Iisraeli luurel üheksa aasta jooksul Hezbollah' operatiivtöötajaid pealt kuulata, jättes võimaluse muuta käsijaamad tulevase kriisi korral pommiks, kirjeldas leht. Kuni 2024. aastani raadiosaatjaid ei õhitud.

"Aga siis ilmus koos uue moodsa tootega uus võimalus: tugeva lõhkeainega varustatud väike piipar," kirjutas ajaleht. Võimalus avanes, kui Hezbollah hakkas otsima häkkimise eest kaitstud seadmeid sõnumite edastamiseks – grupi juhid kartsid, et Iisrael võib nende tavalisi mobiiltelefoone jälitada ja pealt kuulata.

Hezbollah juhid teadsid, et Iisrael plaanib rühmituse vastu sabotaaži, mistõttu ei saanud piipareid toota Iisraelis, USA-s ega üheski teises Iisraeli toetavas riigis. Seetõttu otsustas Mossad kasutada Taiwani firma Apollo piipareid, mille tootja pole Iisraeliga kuidagi seotud. Taiwani ettevõte Gold Apollo ei teadnud, et Iisrael kavatseb tema piipareid oma diversioonis kasutada, ütlesid allikad The Washington Postile.

Hezbollah sai esimese pakkumise Apollo piiparite ostmiseks 2023. aastal. Grupi poole pöördus naine, kelle isikut ja rahvust ei avalikustatud, aga ta oli varem olnud Gold Apollo müügiesindaja Lähis-Idas ning asutas seejärel oma ettevõtte ja ostis litsentsi piiparite müümiseks Apollo kaubamärgi all. Hezbollah usaldas seda müüjat, märkis väljaanne.

Naine pakkus rühmale partii vastupidavaid veekindlaid piipareid, mudel AR924, mis kaaluvad alla 100 grammi. Iisraeli ametnik ütles lehele, et müüja võttis Hezbollah'ga ühendust ja selgitas neile, miks see piipar on teistest parem. Ametnik lisas, et AR924 üks peamisi eeliseid oli see, et piiparit saab laadida kaabli abil ja seade töötab ilma laadimiseta mitu kuud. Müüja ei teadnud Mossadi operatsioonist ega sellest, et piiparid olid tegelikult kokku pandud Iisraelis, ütlesid allikad.

Washington Post viitas The New York Timesis juba septembris ilmunud infole, et Iisraeli luure asutas mitu aastat tagasi Ungaris varifirma BAC Consulting, mis hakkas tootma Hezbollah'le piipareid. Financial Timesi andmeil asutas BAC Consultingu 2022. aastal Christiana Rosaria Barsony-Arcidiacono. Naine kinnitas, et tema ettevõte teeb Gold Apolloga koostööd, kuid piiparite kohta küsides vastas ta, et ei tooda neid, vaid tegutseb vahendajana.

The Washington Posti vestluskaaslaste sõnul oli väike kogus võimsat lõhkeainet peidetud piipari akupakki ja see oli peaaegu tuvastamatu. Iisraeli ametnikud usuvad, et Hezbollah uuris ostetud piipareid, võttis mitu seadet lahti ja võib-olla uuris neid ka röntgenis. Rühmituse esindajad ei suutnud aga avastada ei lõhkeainet ega seda, et Mossad oli loonud võimaluse seadmetele distantsilt ligi pääseda. Kokkuvõttes ostis Hezbollah umbes 5000 piiparit ja kesktaseme juhtidele hakati neid jagama 2024. aasta veebruaris.

Lehe andmeil oli aga piiparitel kurikaval funktsioon - kaheastmeline dekrüpteerimisprotseduur, et krüptitud sõnumeid oleks võimalik lugeda. "Sõnumi lugemiseks tuli vajutada korraga kahte nuppu. Praktikas tähendas see kahe käe kasutamist," rääkis üks ametnikest. Tema sõnul tähendas see, et kasutajad hoidsid piiparit mõlema käega, kui see plahvatas ning said peaaegu kindlasti mõlemast käest haavata ega olnud pärast seda enam võitlusvõimelised. Piipar ei plahvatanud siiski mitte ainult kaheastmelisest kinnitamisprotseduuri käigus, vaid see lõhkes, kui Mossad saatis seadmesse vastava elektroonilise signaali.

Kasutusvõimalust asuti hiljem arutama

Lehe andmeil ei teadnud valdav enamus Iisraeli kõrgematest juhtidest, sealhulgas ka luureametnikest, et Mossad müüs Hezbollah'le sisuliselt pomme. Kui sellest teada saadi, hakati arutama, kuidas neid kasutada

The Washington Posti raportist ei selgu, kas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sellest juba eelnevalt teadis, kuid info levis laiemasse ringi, kui Netanyahu kogus 12. septembril kokku oma luurenõunikud, et arutada võimalikke tegevusi Hezbollah vastu. Kohtumisel avalikustasid Mossadi ametnikud esimest korda oma ühe kõige salajasema operatsiooni üksikasjad ning hoiatasid ka, et pinged Liibanonis võivad viia lõhkekehade avastamiseni, mis võiks plaani nurjata. Selleks ajaks olid juba tuhanded Hezbollah' võitlejad saanud endale lõhkekehaga varustatud piiparid.

Iisraeli juhid, sealhulgas Netanyahu, mõistsid, et ühelt poolt võib mitme tuhande piipari õhkimine Hezbollah'd tõsiselt kahjustada, aga teisest küljest võib see kaasa tuua tõsise vastureaktsiooni, sealhulgas ulatuslikud rünnakud juudiriigi vastu, millega võib ühineda ka Iraan, mis on Hezbollah' peamine toetaja. Iisraeli sõjavägi hoiatas, et seadmete lõhkamine ähvardab eskaleerida konflikti Hezbollah'ga.

Ameerika allikad ütlesid ajalehele The Washington Post, et Iisrael ei teavitanud ka USA-d piiparitesse pandud lõhkeainest. Ameerika võimud ei teadnud ka seda, et Iisraelis käivad arutelud seadmete kasutamise üle. Samas märkis ABC News septembris, et USA Luure Keskagentuur (CIA) olevat tauninud Iisraeli luure taktikat piiparite õhkimisel, kuna see seab suure riski alla ka juhuslikud inimesed.

Siiski kiitis Benjamin Netanyahu lehe andmeil piiparite kasutamise heaks, kuna need võivad Hezbollah'le maksimaalset kahju tekitada, misjärel asus Mossad valmistuma seadmete lõhkamiseks.

Samal ajal asusid Iisraeli võimud arutama Hezbollah' liidri Hassan Nasrallah' võimalikku tapmist. Iisrael oli aastaid hoolikalt jälginud tema liikumist, kuid ei olnud teda rünnanud, kartes, et see toob kaasa täiemahulise sõja Hazbollah ja võib-olla ka Iraaniga. Paralleelselt avaldas USA Nasrallah'le survet, et ta lepiks Iisraeliga relvarahu sõlmima. Ameerika võimud lootsid, et osana leppest tõmbab Hezbollah oma võitlejad Lõuna-Liibanonis asuvatest baasidest välja, kust nad said ohustada piiri lähedal elavaid Iisraeli kodanikke. Iisraeli juhtide kinnitusel nad toetasid relvarahu ettepanekut, kuid Nasrallah oli sellele vastu, öeldes, et Iisrael peab esmalt lõpetama rünnakud Gaza sektoris, kirjeldasid allikad USA-s ja Lähis-Idas The Washington Postile.

17. septembril, kui Iisrael jätkas arutelu selle üle, kas rünnata Nasrallah't või mitte, saatis Mossad tuhandetele Hezbollah' võitlejatele Liibanonis ja Süürias araabiakeelse lühisõnumi: "Te olete saanud krüpteeritud sõnumi." Kui rühmituse võitlejad vajutasid kodeeritud sõnumi kontrollimiseks kahte nuppu, toimusid plahvatused. Vähem kui minut hiljem saatis Mossad kaugjuhtimisega plahvatuskäskluse tuhandetele teistele seadmetele, sõltumata sellest, kas omanikud vastasid "krüpteeritud sõnumile" või mitte.

Järgmisel päeval, 18. septembril plahvatasid samal viisil sajad raadiosaatjad, mida Mossad oli Hezbollah'le alates 2015. aastast tarninud, tappes ja vigastades Hezbollah' võitlejaid ja kõrvalseisjaid.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus 17. ja 18. septembril toimunud plahvatustes vähemalt 37 inimest, sealhulgas lapsi, ja sai vigastada umbes 3000 inimest. Iisrael on ametlikult eitanud oma seotust plahvatustega.

Seejärel alustasid Iisraeli relvajõud Liibanonis Hezbollah' sihtmärkide vastu õhulööke. Iisraeli sõjavägi andis suurima löögi 27. septembril, rünnates komandopunkti Beiruti kesklinnas. Järgmisel päeval kinnitas Hezbollah, et rühmituse juht Hassan Nasrallah on hukkunud. Vastuseks Hezbollah juhi Nasrallah', Hamasi juhi Ismail Haniyehi ja Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Liibanoni haru komandöri Abbas Nilfroushani mõrvale korraldas Iraan 1. oktoobri õhtul Iisraelile ulatusliku raketirünnaku. Iisrael on lubanud rünnakule vastata,