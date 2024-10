Eraisikutele laenuandmise eest musta nimekirja sattunu kaebas FI kohtusse

Tallinna halduskohus menetleb kohtuasja, kus eraisikutele laene pakkunud Mari-Liis Michelson nõuab finantsinspektsioonilt, et see tunnistaks õigusvastaseks oma kodulehel avaldatud hoiatusteate, nagu oleks Michelsoni näol tegemist tegevusloata krediidiandjaga, ning eemaldaks hoiatuse. Esmaspäevasel istungil pani kohtunik paika kohtuotsuse kuupäeva.

Kohtuvaidluse aluseks oleva teate avaldas finantsinspektsioon oma kodulehel selle aasta 27. märtsil.

Nimelt pakkus Michelson laenu praeguseks enam mittetöötava veebilehe eraisiklaenab.ee kaudu ja inspektsiooni hinnangul pidanuks tal selliseks tegevuseks olema tegevusluba, Michelson saab aga seadusest teisiti aru.

Postimees on varem kirjutanud, kuidas Michelson hakkas esmalt Facebookis ja hiljem enda kodulehe kaudu eraisikutele laene pakkuma, kuid ei pidanud tegevusloa taotlemist vajalikuks, sest seaduse järgi on seda tarvis juhul, kui tarbijakrediidi andmine oleks tema peamine tulu teenimise allikas.

Tänavu veebruaris, kui ta oli andnud laenu seitsmele inimesele ja teeninud tehingutelt 400 eurot intressitulu, sai ta finantsinspektsioonilt järelepärimise, kuidas on tema tegevus kooskõlas krediidiandjate ja -vahendajate seadusega (KAVS) ning kui palju ja kellele on laenu antud.

Advokaadibüroo abil koostatud vastusele inspektsioon omakorda ei vastanud, kuid avaldas kodulehel eelmainitud hoiatusteate, et Michelson on tegevusloata krediidipakkuja.

Michelsoni esindaja esitas finantsinspektsioonile avalduse lõpetada hoiatuse avaldamine, sest tõendeid tegevusloata finantsteenuse pakkumise kohta inspektsioon ei esitanud, ning ühtlasi lõpetas ta laenude pakkumise.

Finantsinspektsioon keeldus hoiatuse eemaldamisest oma kodulehelt ja leidis, et Michelson ei mõistnud oma tegevuse seadusvastasust, mispeale pöörduski naine Tallinna halduskohtusse.

Raskustesse sattunud idufirmale Planet 42 miljoneid eurosid väikeinvestorite raha vahendanud Jaak Roosaare tegevuse asjus ei ole finantsinspektsioon seni mingite sammude astumist vajalikuks pidanud. Põhjenduseks on inspektsioon öelnud, et Roosaare tegevus ei kuulu nende järelevalve alla.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer küsis inspektsiooni kodulehel avaldatud postituses, kas me soovime riiki, kus iga riigiasutus eeldab, et kõik rikuvad kogu aeg rikuvad seadust, kõiki jälgitakse kõikjal või äkki ikkagi mitte.

Tammer märkis, et finantsinspektsioonil on mandaat tegeleda eelkõige finantsjärelevalve subjektidega ehk nendega, kellele nad on väljastanud tegevusloa, ning konkreetsete tegevustega, mille osas esitatakse neile taotlus, et saada luba või õigus.