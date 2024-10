Soome majanduskurjategijad hiilivad Eesti kaudu ärikeelust mööda

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et Eestis omab või juhib firmat ligi 930 Soomes kuritegudes süüdistuse saanud inimest. Osa neist on saanud Soomes ettevõtluskeelu ning on maksuvõlglased.

Yle toob välja, et Tallinnast on saanud Soome majanduskurjategijate lemmikkoht.

Yle tegi kindlaks, et Eestis omab või juhib firmat ligi 930 Soomes kuritegudes süüdistuse saanud inimest. Neist 467 on Soome kodanikud, Eesti kodanikke on ligi sama palju. Need inimesed on Soomes saanud kokku süüdistuse ligi 2400 kuriteos, peaaegu pooled neist on majanduskuriteod.

Yle hakkas asja uurima, kuna Eesti kaudu lähevad Soomes süüdi mõistetud inimesed mööda kodumaal määratud äritegevuse keelust. Samuti püüavad need inimesed nii oma vara võlausaldajate eest peita.

Yle leidis 58 Soomes ärikeelu saanud inimest, kes jätkavad äritegevust Eestis. Ärikeeld määratakse Soomes siis, kui kohus leiab, et inimene on kasutanud firmat kuriteo toimepanemiseks. Soomes määratud ärikeeld peaks kehtima ka Eestis.

Eestis paiknevadki peamiselt riiulifirmad, neid firmasid juhitakse siis Soomest. Yle teatel jääb Soome majanduskurjategijate tegevus Eestis tihti pigem tahaplaanile. Soome politseil Eestis tegevusluba pole, Soome keskkriminaalpolitsei ei tahtnud asja kommenteerida.

Samas Soome majanduskurjategijate poolt tekitatud kahju ilmneb just Soomes, nende inimeste seas on ka maksuvõlglasi. Seega Soome majanduskurjategijate ohvriteks on nii võlausaldajad kui ka Soome riik.