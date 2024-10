Kohus ei rahuldanud kaebust tühistada Liiva kalmistu krematooriumi kasutusluba

Tallinna halduskohus otsustas jätta rahuldamata kaebuse, millega sooviti Liiva kalmistu krematooriumi kasutusloa tühistamist, ehkki möönis, et ehitis on vastuolus detailplaneeringus ette nähtud kasutusotstarbega. Kohtu kinnitusel on tegemist erandliku juhtumiga.

Tallinna halduskohus möönis eelmisel nädalal tehtud otsuses, et ehitis on vastuolus detailplaneeringus ettenähtud kasutusotstarbega. Samas on erandlikult lubatud anda kasutusluba ka ehitisele, kui see ei too kaasa kolmandate isikute õiguste ülemäärast riivet.

Kohus kontrollis, et vastustaja oli hinnanud iga kaebajate väidetud häiringut ja leidnud, et oluline mõju kaebajatele puudub.

Kaebajate põhiväideteks oli, et krematooriumile kasutusloa andmine on vastuolus kaebajate usulise kuuluvusega, krematooriumist tulev lõhn vähendab kinnisvara väärtust ning krematooriumi käitamine rikub vaimset tervist.

Kohus leidis, et linn on väidetavaid häiringuid piisavalt uurinud ning tellinud ka eksperthinnangud nii kinnisvara väärtuse võimaliku vähenemise, võimaliku emotsionaal-psühholoogilise mõju, usuvabaduse kui ka lõhna ja saasteainete emissioonide kohta.

Krematooriumist tulevate lõhnahäiringute teke ei leidnud kohtumenetluse käigus tõendamist. Kaebajate viidatud lõhnahäiringud ei langenud kokku krematooriumi tööaegadega. Kuigi ettevõtte tegevuse käigus võib tekkida lõhn, mis ei ületa õigusaktides lubatud piirmäära, kontrollis linn, et peale üksikute tehniliste rikete ei ole teiste krematooriumite kohta lõhnahäiringute kaebuseid esitatud.

Lisaks leidis kohus, et kaebajate usuvabadus ei ulatu õiguseni nõuda, et nende naabrusesse ei kavandataks hooneid, milles toimuv tegevus on vastuolus kaebajate usuliste tõekspidamistega.

Kohus leidis, et krematooriumi rajamine ei ole vastuolus üldplaneeringuga, kuid hoone on kasutusotstarbe osas vastuolus detailplaneeringuga. Samas on kohtumenetlustes peetud võimalikuks kasutusloa andmist, kui hoone kasutamine määratud otstarbel on ohutu ega too kaasa kolmandate isikute õiguste ülemäärast riivet.

Konkreetsel juhul leidis kohus, et vastustaja tegevus uurimisel, kaasamisel ja põhjendamisel on olnud materiaalses mõttes võrreldav detailplaneeringu menetlusega. Krematooriumi hoonest ei tulene kaebajatele selliseid mõjutusi, mis võimaldanuks jätta kolmanda isiku soovi kinnistule ehitamisel võimalikus planeerimismenetluses arvestamata.

Kohus hoiatas samas vastustajat, et ta toimis projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise menetluses taunimisväärselt.

Kohus tõi välja, et tegemist on erandliku juhtumiga, kus kaalukeeleks on olnud vastustaja põhjalikkus kasutusloa menetluses, kuid mõnel muul juhul või sarnase olukorra kordumisel võib kohtumenetluse tulemus olla teistsugune.

Kohus otsustas jätta kaebuse rahuldamata. Otsus on jõustumata ja selle võib vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.