Teisipäeval on ilm rahulik, sooja tuleb kuni 14 kraadi

Teisipäeva hommikul püsib udu ja mõnel pool tibutab vihma. Pärastlõuna on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Sooja tuleb 9 kuni 14 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on ilm Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, laialdaselt tekib udu. Õhutemperatuur on 1 kuni 8 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi.

Teisipäeva hommikul püsib udu ja mõnel pool tibutab vihma. Sooja on 3 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi. Ennelõuna on kohati udune, pärastlõuna on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Õhtul läheb tuul saartel tugevamaks. Sooja tuleb 9 kuni 14 kraadi.

Kolmapäev tuleb vihmane ja väga tuuline. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 7 kraadi, rannikul kuni 12, päeval 7 kuni 14 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vihma, päeval kohati. Öösel on sooja 6 kuni 13, päeval 12 kuni 16 kraadi.

Reede tuleb mitmel pool sajuhoogudega, õhk soojeneb, jäädes öösel vahemikku 8 kuni 15, päeval 13 kuni 16 kraadi.

Laupäeval nihkuvad vihmapilved Ida-Eesti kohale, õhk jaheneb veidi.