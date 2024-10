Briti ja Norra valitsus teatasid miljardilistest abipakettidest Ukrainale

Briti valitsus eraldab 4,2 miljardi euro väärtuses abi

Ühendkuningriik eraldab Ukrainale veel 3,5 miljardit naela ehk ligi 4,2 miljardit eurot Briti tootjatelt moodsa sõjavarustuse ostmiseks, teatas Briti valitsuse pressiteenistus.

Teadaandes märgitakse, et Ühendkuningriigi kaubandusmissioon, mis koosneb kaitseministeeriumi äri- ja kaubandusosakonna ning kaitsekaubanduse ühenduse ADS esindajatest, külastas Ukrainat, et pidada kohtumisi Ukraina valitsuse ja tööstuse esindajatega. See on järjekordne samm Ühendkuningriigi kaitsetööstuse ja Ukraina vahelises kasvavas koostöös pärast juulis sõlmitud ulatuslikku lepingut.

"Ühendkuningriigi toetus Ukrainale on raudkindel. Oleme jätkuvalt sõjalise abi andmisel esirinnas, kuid meie toetus on palju laiem, kui lihtsalt varustuse pakkumine. Meie õitsev kaitsetööstussuhe sümboliseerib valitsuse ja erasektori vahelist koostööd tõhustamaks meie toetust," ütles relvajõudude minister Luke Pollard.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium sõlmis juba lepingud Thalesiga õhutõrjerakettide ja Sheffield Forgemastersiga suurtükkide tootmiseks, et valmistada tööstust ette edasisteks tellimusteks.

Tulevased tellimused on ettevalmistamisel ja neid rahastab Ukraina kasutades oma reserve ja Ühendkuningriigi 3,5 miljardi naela suurust ekspordifinantseeringut.

Norra valitsus tõstab abi mahtu 11,6 miljardini

Norra valitsus tegi ettepaneku suurendada Ukraina üldist rahastamisraamistikku peaaegu kahekordseks ehk 135 miljardi Norra kroonini (11,6 miljardi euroni) ja pikendada seda veel kolme aasta võrra, kuni 2030. aastani, öeldakse valitsuse veebisaidil avaldatud pressiteates.

"Norra toetab kindlalt Ukrainat. Ukraina vajab tohutult nii sõjalist kui ka tsiviiltoetust oma võitluses, et kaitsta end Venemaa vastu. Suurendame 2024. aasta eraldist kokku 27 miljardi Norra kroonini (2,3 miljardi euroni). Samal ajal pikendame Ukrainale mõeldud Nanseni toetusprogrammi veel kolmeks aastaks ja suurendame üldist rahastamisraamistikku 75 miljardilt Norra kroonilt (6,4 miljardilt eurolt) 135 miljardile Norra kroonile. Ukraina suutlikkus end kaitsta on oluline Ukraina rahvale ning Euroopa turvalisuse ja julgeoleku tagamisele," ütles Norra peaminister Jonas Gahr Støre.

Ta lisas, et Norra valitsus on hoidnud Norra parlamenti kursis toetuse ulatuse ja eesmärkidega ning jõupingutused toetusprogrammi edasiarendamiseks, et tagada selle kohandamine Ukraina vajadustega, põhinevad kõigilt erakondadelt saadud sisendil.

"Ukraina vajab laialdast toetust, et Venemaa agressioonisõjale vastu pidada. Norra valitsus suurendas toetusprogrammi esimesel aastal sõjalise toetuse eraldist 2,5 miljardi Norra krooni võrra ning sel aastal oleme panuseid veelgi suurendanud. On ülioluline, et meetmed, mida me rakendame, kajastaksid adekvaatselt Ukraina vajadusi ja oleksid kooskõlas muu Ukrainale antava rahvusvahelise sõjalise toetusega," ütles kaitseminister Bjørn Arild Gram.

Valitsuse ettepaneku peab nüüd heaks kiitma ka Norra parlament.

Store vasaktsentristlik vähemusvalitsus vajab meedia andmetel suurendatud paketi läbiminekuks parlamendis ka opositsiooni toetust, mis on siiski valdavalt toetanud Ukrainale suuremat abi.

Nanseni toetusprogramm Ukrainale on Norra tsiviil- ja sõjalise toetuse programm, mille väärtus on 75 miljardit Norra krooni ajavahemikuks 2023–2027. Tsiviil- ja sõjalise toetuse jaotus määratakse igal aastal vastavalt Ukraina vajadustele. 2023. aastal jagati Ukrainale mõeldud Nanseni toetusprogrammist ligikaudu 19,9 miljardit Norra krooni (1,7 miljardit eurot): 8,9 miljardit krooni (764 miljonit eurot) tsiviil- ja humanitaarabi ning 11 miljardit krooni (944 miljonit eurot) sõjalist toetust.

Zelenski kutsub partnereid määratlema ettekujutust sõja lõpust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina kutsub oma partnereid üles määratlema, kuidas nad näevad ette sõja lõppu Venemaaga ja Ukraina kohta ülemaailmses julgeolekuarhitektuuris.

President rõhutas, et väljavaated peaksid olema Ukrainas kõigile üheselt selged.

Zelenski rääkis, et ootab lähiajal raportit praegu Washingtonis töötavalt Ukraina meeskonnalt ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi aruannet koostöö kohta partneritega.

"Täna kuulasin ära ulatusliku ülevaade olukorrast rindel ehk kõigist meie tegevustest ja vajadustest. Donetski suunad on jätkuvalt eriti keerulised ja me püüame eelseisval Ramsteini kohtumisel oma partnereid veenda tungivas vajaduses oma võimekusi ja positsioone oluliselt tugevdada just praegu ehk sügiskuudel. Piisavalt varustust rindele, piisavat varustust meie brigaadidele ja piisavalt kaugmaavõimekusi meie vägedele – see on kahtlemata parim heidutus Venemaale ja tugevaim tõuge olukorra liikumisel rahu poole," selgitas riigipea.

Zelenski sõnul kuulas ta ühtlasi ära strateegilise nõuniku Oleksandr Kamõšini ja strateegilise tööstuse ministri Herman Smetanini aruandeid mürskude, suurtükiväe ja varustuse tootmise kohta.

"See ei puudutanud ainult seda, mida oleme juba saavutanud või mida me praegu toodame, vaid ka ettepanekuid meie partneritele: investeerida Ukraina toodangusse. Eelkõige droonide ja elektrooniliste sõjapidamissüsteemide tootmisse. See on ka osa meie eelseisva Ramsteini kohtumise paketist. Peame muutuma aina tugevamaks – iga kuu ja iga nädal," rõhutas president.

Järgmine Ramsteini formaadis Ukraina kaitsekontaktrühma kohtumine toimub 12. oktoobril Saksamaal ja sellel osaleb ka USA president Joe Biden.