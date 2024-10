Riigikogu hakkab arutama järgmise aasta eelarvet. Mitmed valdkonnad on kärpe all, kuid paljud kultuuriinimesed leiavad, et kultuur on jäänud vaeslapse rolli. Kas kultuuri saab kärpida joonlauaga? Kuidas tuua valdkonda raha juurde? Ja kuidas hoida tipptegijaid kultuuris? ETV "Esimeses stuudios" on kultuuriminister Heidy Purga.