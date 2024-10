Pärnu maakohtus algas Pärnu veekeskuses uppunud mehe surma arutelu

Prokuratuur süüdistab möödunud aasta märtsis Tervise Paradiisi veekeskuses uppunud 27-aastase mehe surma põhjustamises ettevaatamatusest nii osaühingut Tervise Paradiis kui ka selle töötajat Gert Kuusikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prokuratuuri hinnangul seisneb Kuusiku süü selles, et ta määras väljaõpetatud valveinstruktori asemel tööle administraatori, kel puudus vajalik väljaõpe, mistõttu hakati mehele abi andma liiga hilja. Tervise Paradiis ega Gert Kuusik end süüdi ei tunnistanud ja kinnitavad, et administraatoril oli vajalik väljaõpe olemas.

"2007. aastast kehtib vabariigi valitsuse määrus, mis paneb veekeskustele kohustuse teenuse osutamisel abi osutada. Antud juhul Tervise Paradiisis see abi osutamise võimekus oli puudulik just tänu sellele, et määrati ametikohale inimene, kellel selleks tegelik pädevus puudus. Kui oleks olnud seal pädev töötaja, oleks võinud surma saabumine ära jääda või siis selle saabumise risk oluliselt väheneda. Ja see on see põhiline etteheide ehk siis ohuolukorra loomine ja selle realiseerumine äärmiselt kurval viisil," rääkis ringkonnaprokurör Olgerd Petersell.

Tervise Paradiisi kaitsja Stella Veber ütles, et süüdistus on põhjendamatu ja on alusetu. "Põhiliselt just seetõttu, et kannatanu või hukkunud ei kukkunud ise vette, vaid teda lükati vette. Hukkunu kaaslased ei juhtinud Tervise Paradiisi töötaja tähelepanu inimesele, kes on nelja meetri sügavuse basseini vee põhjas. Tervise Paradiisis oli olemas väljaõpe, täiesti piisav instruktaaž töötajate ja sellel inimesel olid oskused olemas. Meie kaitsetiimiga kindlasti ka kutsume tunnistajad, kes siis kinnitavad, et milline instruktaaž tal oli olemas," sõnas Veber.