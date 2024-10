Uuring: Starmeri reiting langeb ja isegi Farage on temast populaarsem

Uuringufirma YouGov viimasest küsitlusest selgub, et Suurbritannia peaministri Keir Starmeri reiting on vabalanguses ning isegi vastuoluline parempopulistlik poliitik Nigel Farage on temast populaarsem.

Brexiti käilakuju ja populist Farage on populaarsem kui Starmer, seda tõendavad YouGovi uuringu andmed.

Selle tulemuste kohaselt suhtub Starmerisse positiivselt 27 protsenti brittidest. 63 protsenti vastanutest suhtus Starmerisse negatiivselt. Farage'i suhtub positiivselt 28 protsenti brittidest, negatiivselt samuti 63 protsenti brittidest, vahendas Politico.

Uuringus osales 2121 täiskasvanud britti ning see viitab, et Starmeri toetus on vabalanguses.

Riigis toimusid alles kolm kuud tagasi valimised ning leiboristid saavutasid parlamendivalimistel suure võidu, lõpetades 14 aastat kestnud tormilise tooride võimu. Parempopulistlik partei Reform sai toona neli kohta ning ka Farage pääses parlamenti.

Starmer pääses aga võimule ajal, mil riik seisab silmitsi rea hirmutavate väljakutsetega.

Suurbritannia maksukoormus on suurim alates teise maailmasõja järgsetest aastatest, netovõlg on peaaegu võrdne aastase majandustoodanguga, elatustase on langenud ja avalikud teenused on kriitilises seisus. Riiki vaevavad veel ka streigid.