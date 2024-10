Haiglavõrgu arengukava: Tallinna haigla liidetakse üheks

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütles, et haiglaid maakondades kinni ei panda ning alles jääb ööpäevaringne võimalus saada abi. Haiglate tegevuses võib aga aja jooksul tulla muutusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kasvu on vaja eelkõige vaimse tervise, palliatiivravi ja õendusabi puhul. Need on need kohad, kus me praegu ei suuda pakkuda sellist mahtu teenuste puhul, mis inimestel vaja on," sõnas Sikkut.

Kõrgtehnoloogilised teenused aga tsentraliseeritakse. Tallinnas liidetakse neli haiglat - Põhja Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla üheks haiglaks. Tallinna haiglal on tulevikus kaks linnakut Mustamäel ja Lasnamäel.

"Lisaks sellele, et nii nagu praegu on tervisekeskused, on Magdaleena haigla juures, on Mustamäel, on Haaberstis esmatasandi abi - perearst, pereõde ja diagnostika on kodu lähedal. See on praegu kodu lähedal ja on tulevikus kodu lähedal," ütles Sikkut.

Tallinna ühendhaigla asutavad koos riik ja linn ja läbirääkimised on alanud. Haiglareformi investeeringuteks on Sikkuti sõnul lootust leida raha Euroopast. Sotsiaalkomisjoni aseesimees Riina Solman (Isamaa) kahtleb, kas Tallinna haigla ehituseks on siiski võimalik raha leida.

"Ma tuletan meelde, et kui Reformierakond ise võttis Tallinna haiglalt rahastuse 2022. aastal ära, siis rääkis Reformierakond seda juttu, et ongi hea, kui Tallinnas on haiglad hajali, hädaolukorras näiteks, mis võib meid tabada. Nüüd on mindud haigla projektiga edasi, mitte siis miinus kahe korrusega aga väiksemas mahus. Sellist rahastust 800 miljonit - seda olemas ei ole," lausus Solman.

Sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson (RE) ütles, et Reformierakond pole olnud kunagi Tallinna haigla vastu, kuid projekt oli paar aastat tagasi veel toores.

"Kui me vaatame rahvastiku paiknemist, siis olgem ausad, siin Harjumaal kolib järjest juurde, me ei saa seda eitada. Kus on rohkem rahvast, on rohkem vajadust tervishoiu järgi," ütles Timpson.

Terviseministri sõnul jõuab haiglareformi plaan valitsusse oktoobrikuu jooksul.