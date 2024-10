Kolmapäev on vihmane ja tuul tugevneb

Kolmapäeva öösel Eestis lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kesköö paiku jõuab saartele ka vihmasadu, mis edasi mandrile laieneb. Ida- ja kagutuul tugevneb, puhudes 3 kuni 9, rannikul iiliti 13, saartel ja Liivi lahe ümbruses 8 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommikul on taevas pilves ning Lääne- ja kohati ka Kesk-Eestis sajab vihma. Tuul puhub kagust 3 kuni 9, iiliti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on ikka 3 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi.

Ka päev on pilvine. Sajab vihma ning kohati on sadu tugev. Puhub kagutuul 7 kuni 12, iiliti 16, saartel ja rannikul kuni 15, iiliti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 7 kuni 14 kraadi.

Töönädala lõpp toob sooja, kuid sajuse sügisilma. Taevas on valdavalt pilves ning kui neljapäeval tuleb vihma vaid mõnel pool, siis reedel juba laialdasemalt. Sooja on keskmiselt 15, reedel 14 kraadi. Laupäeval pilvisus hõreneb ning vaid kohati rabistab nõrka vihma.

Pühapäeval kisub taevas lääne poolt alates taas pilve ning just Lääne-Eestis on ka mitmel pool sademeid oodata. Sooja on laupäeval keskmiselt vaid 11 ning pühapäeval 10 kraadi.