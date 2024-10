Oluline kolmapäeval, 9. oktoobril kell 5.55:

- Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud;

- Venemaa rünnakus Sumõ oblastile hukkus kaks inimest.

Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW vahendas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud.

Vene väed jätkavad Pokrovski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Väidetavalt vallutasid Vene väed Pokrovskist kagus asuva asula. Venemaa kaitseministeerium väitis veel, et Vene väed vallutasid Hrodivka (Pokrovskist idas). ISW tõi siiski välja, et nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Novotroitske, Mõrnohradi, Lõsivka, Selidove, Novoselidivka ja Hirnõki lähistel.

Vene väed jätkasid ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Lahingud käivad Toretskis ja sellest lõuna pool, New Yorki nimelise asula lähistel. Rindel suuri muutusi toimunud pole.

Luhanski operatiivtaktikalise väekoondise pressiesindaja Anastassia Bobovnikova kinnitas juba 7. oktoobril, et olukord Toretskis on jätkuvalt väga keeruline. Bobovnikova kinnitas, et Vene väed jõudsid Toretski idapoolsesse linnaossa ning liiguvad mööda kesktänavat edasi piirkonnas asuva kaevanduse suunas, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina jaoks on Toretsk olnud rindelähedane linn juba kümme aastat, kuna see asub 2014. aastal Venemaa toetatud separatistide poolt vallutatud Ukraina territooriumi lähedal. Sellest ajast on Toretskist saanud Ukraina kindlustuste üks bastione.

Moskva üritab nüüd linna vallutada. Olukord muutub aga Ukraina jaoks üha keerulisemaks, kuna Venemaa vallutas hiljuti Vuhledari ja liigub edasi veel ka Pokrovski suunal.

Pokrovski rindelõigul asuv Kurahhove linn Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROMAN PILIPEY

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile hukkus kaks inimest

Venemaa ründas teisipäeval liugpommidega Ukraina kirdeosas Sumõ oblastis asuvat Esmani kogukonda, tappes kaks tsiviilisikut, vahendas The Kyiv Independent kolmapäeval kohaliku sõjaväeadministratsiooni teadet.

Vene väed korraldasid kogu päeva 22 erinevat rünnakut Sumõ oblastile, mis piirneb Venemaa Brjanski, Kurski ja Belgorodi oblastiga.

Venemaa ründas terve päeva piiriäärseid asulaid granaadiheitjate, droonide ja juhitavate pommidega.

Venemaa on intensiivistanud lööke oblasti vastu pärast seda, kui Kiiev tungis augusti alguses Venemaa Kurski oblastisse. Sumõ oblastil ja Kurski oblastil on 245-kilomeetrine piir.

Venemaa jätkab ka Harkivi pommitamist ning teisipäeval sai seal Vene rünnakutes surma kaks inimest.

Ööl vastu kolmapäeva kõlasid ka Kiievis õhuhäiresireenid. Ukraina võimud palusid inimestel varjuda, vahendas Ukrainska Pravda.