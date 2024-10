Otse kell 11: erikomisjon arutab avalikul istungil Nordica tegevust

Avalikule istungile on kutsutud taristuminister Vladimir Svet ja kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart märkis, et Nordicat ei ole tänaseks erastatud, ettevõtte kahjum on suur ning 1. novembrist 2024 lõpeb riikliku lennuettevõtte Nordica koostöö SAS-iga, mille järel jäävad veel mitmed lennukid rakenduseta.

"Niisuguses seisus riikliku ettevõtte juhtimisel ja erastamisel on oluline jätkuvalt teada rakendatavatest huvide konflikti vältimise meetmetest. Seda enam, et AS-i Nordic Aviation Group endiste juhid on erikontrolli raporti põhjal kriminaalmenetluse all, et selgitada välja, kas lepingu sõlmimisega on tehtud ettevõttele kahju," tõi esimees esile.

Kovalenko-Kõlvart lisas, et riigi peaprokurör kommenteeris erikomisjoni 7. oktoobri istungil, et Nordica juhtimisel ei kasutatud avalikke vahendeid säästlikult, samuti on ettevõttel esitamata majandusaasta aruanne.

"Nordica juhtatus esitab 15. oktoobriks edasise tegevuskava ning komisjon peab oluliseks enne seda saada ülevaade Kliimaministeeriumi ootustest tegevuskava suhtes, et tegevuskava avalikustamisel oleks võimalik neid võrrelda," sõnas ta.