Iisrael jätkab Hezbollah' juhtide kõrvaldamist

Iisraeli armee jätkab islamirühmituse Hezbollah juhtide tapmist ning peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et viimases õhulöögis sai surma Hashem Safieddine, kes oli Hassan Nasrallah' võimalik mantlipärija. Kuna paljude Hezbollah' tippjuhtide eluküünal on viimasel ajal kustunud, siis polegi selge, kelle käes on praegu rühmituse ohjad.