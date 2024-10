HBO dokumentaalfilm peab krüptoraha bitcoin loojaks kanadalast

HBO uus dokumentaalfilm leiab, et kanadalane Peter Todd on küberraha bitcoin looja Satoshi Nakamoto. Todd ise lükkas need väited tagasi.

Küberraha bitcoin loojaks või loojateks on inimene või inimeste grupp, kes esines Satoshi Nakamoto pseudonüümi all. Just selle varjunime all avaldati 2008. aastal artikkel, milles kirjeldati uue virtuaalse valuuta töötamise printsiipi, kuid alates 2010. aastast pole Nakamotost suurt midagi teada.

Nakamoto isik on nüüd tehnoloogia- ning rahandusmaailma üks püsivamaid ja intrigeerivamaid saladusi. Satoshi Nakamoto pole endast praeguseni märku andnud, kuid tema otsimine käib edasi.

Aastate jooksul on välja pakutud terve rida võimalikke kandidaate. Filmitegija Cullen Hoback jõuab seekord järeldusele, et Todd on Satoshi. Samas on Todd ise juba lükanud tagasi väited, et on bitcoin'i looja.

Todd pole siiski küberrahaga seotud maailmas tundmatu suurus. Ta oli tuntud selle poolest, et suhtles avalikult Satoshiga. Todd on praegu 39-aastane ning rääkis, et oli 15-aastane, kui hakkas tundma huvi krüptomaailma vastu.

Krüptoinvestorid siiski pigem kahtlevad, et Todd on bitcoin'i looja. Näiteks investor Nic Carter ütles veebiväljaandele Politico, et on kindel, et Todd ei ole Nakamoto.