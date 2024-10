Neljapäeval vihmahood taanduvad ja tuul nõrgeneb

Neljapäev on suurema sajuta ja tuul nõrgeneb.

Neljapäeva öösel sajab vihma, pärast keskööd lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab. Paiguti tekib udu. Tuul puhub kagust ja lõunast, Lääne-Eestis ka edelast 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul ja Virumaal kuni 20 meetrit sekundis, pärast keskööd lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, enne keskööd Ida-Virumaal 5 kraadi ligi.

Hommik on pilvine. Vihmahooge on maa idaservas ja saartel vastu Läänemerd. Puhub kagutuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 12 kraadi.

Päeval sajab üksikuis paigus vihma ja pilves taevas on üürikeseks ka selgemaid laike. Kagu- ja lõunatuul puhub 4 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhusooja 12 kuni 17 kraadi.

Reede on soe, siin-seal sajab vihma ja puhub tugev lõunakaare tuul.

Nädalavahetus on jahedam. Laupäeval on pilvi vähem, pühapäev on hallim. Suuremat sadu ei tule, vaid mõni üksik paik võib veidi vihma saada.