Ukraina ajakirjanik suri Venemaal vangistuses

Roštšina jäi kadunuks eelmise aasta augustis okupeeritud Ukraina territooriumil reporteritööd tehes.

Ta oli teadmata kadunud kuni selle aasta aprillini, mil tema isa sai Moskva kaitseministeeriumilt kirja, et Roštšinat hoitakse Venemaal vahi all, teatas Ukraina ajakirjanike liit.

Roštšina vahistamise asjaolusid ei avalikustatud ja polnud selge, kus teda Venemaal hoiti.

"Kahjuks on teave Viktoria surma kohta kinnitust leidnud," ütles neljapäeval Ukraina sõjavangide koordineerimise peakorteri pressiesindaja Petro Jatšenko. "Surma asjaoludest on veel vara rääkida, me töötame nende väljaselgitamise nimel."

Vene opositsiooniline meediaväljaanne Mediazona teatas, et Roštšina suri Ukraina piiri lähedalt Taganrogi vanglast Moskvasse üleviimisel.

Roštšina oleks sel kuul saanud 28-aastaseks.

Roštšina töötas vabakutselisena erinevates sõltumatutes uudisteväljaannetes, sealhulgas Ukrainska Pravdas, ning tegi koostööd USA rahastatud meediaväljaande Raadio Vaba Euroopa Ukraina haruga.

2022. aastal pälvis ta Ida-Ukrainast tehtud reportaažide eest Rahvusvahelise Naiste Meedia Fondi auhinna Courage in Journalism.

2022. aasta märtsis pidasid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ohvitserid Roštšina Berdjanskist Mariupoli suunas liikudes kümneks päevaks kinni. Vabanemise tingimusena oli ta sunnitud salvestama video, kus ütles, et Vene väed päästsid tema elu.

Alates Venemaa sissetungi algusest 2022. aastal on okupeeritud aladel kinni peetud tuhandeid Moskva võimule vastu seisvaid ukrainlasi, kellest paljud langevad piinamise ohvriks, märkisid inimõiguste organisatsioonid.

Ukraina teatas maikuus, et kümneid Ukraina meediatöötajaid hoitakse Venemaal vangistuses ja et läbirääkimised nende vabastamise üle käivad.