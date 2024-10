Kiviselg: Vene relvahoidlate hävitamine hakkab lähinädalatel tulemust andma

"Vene Föderatsiooni täiemahulises agressioonisõjas Ukraina vastu hoiavad Vene Föderatsiooni relvajõud endiselt initsiatiivi ja seda kogu rindejoone ulatuses.

Lahingute kõrgaktiivsus jätkub ennekõike Donetski oblastis, kus Venemaad on saatnud ka taktikaline edu. Ja samuti Luhanski oblastis," rääkis Kiviselg kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Kiviselga sõnul toimub Donetski oblastis umbes 50 protsenti kogu Vene Föderatsiooni maavägede rünnakutegevusest.

"Peamiselt on koondunud lahingutegevus Pokrovskist lõuna suunda, Selõdove ja Kurahhove piirkonda. Samuti hoiab Vene Föderatsioon kõrget lahingusurvet

pataljoni mehhaniseeritud ründegruppide suuruste üksustega Kupjanski ja Lõmani suunal, kus tõenäoliselt on eesmärgiks saavutada taktikalised

positsioonid Oskili ja Serebetsi jõe joontel," rääkis Kiviselg.

Samuti on tema sõnul tõenäoliselt Vene Föderatsiooni vägedele antud

korraldus tõsta lahingutempot, et enne mudahooaja saabumist saavutada sobivad lahingupositsioonid.

"See võib tähendada, et lähinädalatel Vene Föderatsiooni ründesurve suureneb veelgi ja ennekõike Kurahhove ja Selõdove piirkonnas nende asulate

isoleerimiseks ja samuti antud piirkonna konsolideerimiseks Vuhledari piirkonnaga," sõnas Kiviselg.

"Sellega teeb Venemaa ettevalmistusi võimalikuks Lõuna-Donetski ja Zaporižžja rinde ühendamiseks tulevikus. Siiski me ei näe, et Vene Föderatsioonil oleks piisavalt jõudu, et need eesmärgid lähiajal saavutada," ütles Kiviselg.

"Kahjuks näitab küll 2023. aasta sügis ja talv et see mudahooaja saabumine oluliselt operatsiooni tempot ei vähenda," lisas ta.

Kurski oblastist rääkides ütles Kiviselg, et seal viimase nädala jooksul märkimisväärseid sündmusi toimunud ei ole.

Kiviselg rääkis, et avalike allikate põhjal hukkusid 3. oktoobril Ukraina täppisrünnaku käigus Põhja-Korea ohvitserid, kes olid Vene Föderatsiooni ridades lahingutegevuse piirkonnas.

"Sotsiaalmeedias Vene Föderatsioonis on seeläbi puhkenud spekulatsioonid, et Põhja-Korea üksused või osaliselt isikkoosseis on Ukraina suunal aktiivselt tegevuses. Samas Ukraina ametiisikud on kommenteerinud, et Põhja-Korea sõjaväelased eskordivad laskemoona saadetisi, mis on Põhja-Koreast Vene Föderatsiooni saadetud. Eesmärgiks on fikseerida defekte ja jälgida, kuidas seda laskemoona kasutatakse," rääkis Kiviselg.

"Selle põhjal saame jällegi öelda, et Vene Föderatsioon on üha rohkem sõltuv Põhja-Korea abist lahingutegevuse jätkumisel. Ja siin kindlasti üheks põhjuseks võib olla ka see, mis on varasematel briifidel välja toodud. Ukrainlased on jätkanud edukalt Vene Föderatsiooni relvahoidlate ründamist droonide abil.

Ja need süsteemsed rünnakud tõenäoliselt jätkuvad ka lähiajal. See tulemus Vene Föderatsiooni relvajõudude laskemoona puuduse näol teatud segmendis jõuab lähinädalatel tõenäoliselt ka rindepiirkonda," lausus Kiviselg.