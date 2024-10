USA inflatsioon taandus oodatust aeglasemalt

Tarbijahinnaindeks tõusis aastatagusega võrreldes 2,4 protsenti. Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid, et tarbijahinnaindeks tõuseb 2,3 protsenti.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,3 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Augustis oli see tõus 3,2 protsenti.

Neljapäeval avaldatud tööministeeriumi inflatsiooniandmete aruanne on viimane enne presidendivalimisi, mis toimuvad 5. novembril.

USA valimiste eel on valijate jaoks kõige olulisem teema majandus ning inflatsiooni taandumine on demokraatide jaoks oluline saavutus. Inflatsioon on nüüd taandunud samale tasemele, mis see oli vahetult pärast Joe Bideni ametisseastumist. Hinnasurve on aga endiselt olemas ja seda tunnevad miljonid ameeriklased.