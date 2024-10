Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- Iisrael teatas veel ühe Hezbollah' komandöri tapmisest;

- Iisrael tappis Läänekaldal Islamidžihaadi kõrge komandöri;

- Lõuna-Liibanonis sai plahvatustes viga kaks ÜRO rahuvalvajat;

- Meedia: Iisraeli ja USA seisukohad Lähis-Ida olukorra suhtes on lähedased;

- Iraani president: Venemaa ja Iraan peavad oma suhete arengut kiirendama.

Iisrael teatas veel ühe Hezbollah' komandöri tapmisest

Iisraeli armee teatas reedel, et tappis Liibanoni Meiss El Jabali piirkonnas Hezbollah' komandöri. Samal ajal jätkab Iisraeli armee Liibanoni lõunaosas oma pealetungi.

Iisrael jätkab ka Beirutis asuvate Hezbollah' sihtmärkide pommitamist. Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et neljapäeva hilisõhtul sai Iisraeli rünnaku tõttu surma 22 inimest.

"Iisraeli vaenlase rünnakutes pealinna Beiruti vastu hukkus täna õhtul esialgsetel andmetel 22 ja sai vigastada 117 inimest," seisis ministeeriumi avalduses.

Liibanoni julgeolekuallikas ütles ilma täpsemaid üksikasju avaldamata, et rünnakute sihtmärgiks oli islamirühmituse Hezbollah juhtivliige.

Iisrael tappis Läänekaldal Islamidžihaadi kõrge komandöri

Iisraeli armee teatas reedel, et nende üksused tapsid okupeeritud Läänekaldal Palestiina äärmusrühmituse Islamidžihaad kõrge komandöri, Nur Shamsi pagulaslaagri juhi.

Armee kohaselt kõrvaldati Mohammad Abdullah neljapäeval, kui Iisraeli sõjalennuk ründas Läänekalda põhjaosas Tulkaremi linna lähistel asuvat laagrit.

Lisaks tapeti veel üks "terrorist" haarangu käigus, millega iisraeli sõjaväelased konfiskeerisid M-16 vintpüsse ja kuuliveste, seisis avalduses.

Abdullah oli mantlipärija Muhammad Jabberile ehk Abu Shujaale, kes tapeti Iisraeli rünnakus augusti lõpus.

Islamidžihaad on Hamasi liitlane, mõlemad islamirühmitused võitlevad Iisraeli okupatsiooni vastu okupeeritud Läänekaldal ja Gaza sektoris.

Nädala eest ründas Iisrael Tulkaremis õhurünnakuga hoonet, kus Palestiina terviseministeeriumi kohaselt sai surma 18 inimest. Tegemist oli üle aastate ühe ohvriterohkeima õhurünnakuga Jordani jõe okupeeritud läänekaldal.

Iisraeli armee kohaselt tapeti rünnakuga 12 võitlejat, sealhulgas Hamasi ja Islamidžihaadi liikmed, kes kavandasid peatset rünnakut.

Lõuna-Liibanonis sai plahvatustes viga kaks ÜRO rahuvalvajat

ÜRO rahuvalvemissioon Liibanonis teatas reedel, et Iisraeli piiri lähedal sai teist päeva järjest plahvatustes viga kaks sinikiivrit.

Prantsusmaa teatas seejärel reedel, et kutsus vaibale Iisraeli suursaadiku.

"Need rünnakud kujutavad endast rahvusvahelise õiguse tõsist rikkumist ja peavad otsekohe lõppema. Iisraeli võimud peavad seda selgitama," teatas Prantsuse välisministeerium.

Iisraeli sõjavägi teatas hiljem reedel, et viib läbi põhjaliku uurimise, et teha kindlaks ÜRO rahuvalvajaid Liibanoni lõunaosas tabanud rünnakute üksikasjad.

"IDF avaldab selliste vahejuhtumite pärast sügavat muret ja viib praegu läbi põhjalikku uurimist kõige kõrgematel juhtimistasanditel, et selgitada välja üksikasjad," teatas armee.

Meedia: Iisraeli ja USA seisukohad Lähis-Ida olukorra suhtes on lähedased

USA ja Iisraeli seisukohad Lähis-Ida olukorra suhtes on lähedased, kirjutas neljapäeval väljaanne The Times of Israel.

"Ühendriigid ja Iisrael on Lähis-Ida strateegiliste väljakutsete osas üldiselt samal lainel pärast kolmapäevast telefonivestlust peaminister Benyamin Netanyahu ja USA presidendi Joe Bideni vahel," teatas ajaleht.

Iisraeli allika sõnul oli vestlus, kus arutati Iisraeli plaane Iraanile reageerida, kulminatsiooniks USA ja Iisraeli ametnike aruteludele, mis on kestnud alates 1. oktoobrist, kui Teheran korraldas massiivse raketirünnaku juudiriigi vastu.

Iraani president: Venemaa ja Iraan peavad oma suhete arengut kiirendama

Moskva ja Teherani suhted tugevnevad jätkuvalt, kuid riigid peavad kiirendama koostöö tempot eri valdkondades, ütles Iraani president Masoud Pezeshkian pärast kohtumist Venemaa diktaatori Vladimir Putiniga.

Rääkides olukorrast Lähis-Idas, väitis Iraani president, et Iisrael ei järgi õiguslikke ja humanitaarstandardeid ning Ameerika ja Euroopa riigid ei soovi piirkonna riikide suhteid parandada.