Nädalavahetus on suurema sajuta

Nädalavahetusel on sajuhooge harva, õhutemperatuur veidi langeb.

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on saartel pilvine ja kohati võib ka vihma sadada, mandril on ilm aga enamasti selge ja sajuta. Edela- ja lõunatuul puhub 2 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 2 kuni 7 kraadi, rannikul on mõni kraadi soojem.

Päeval sajab kohati hoovihma ja mõõdukas tuul puhub valdavalt lõunakaarest, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäev püsib valdavalt kuiv ja vaid saartel võib pärastlõunal tulla vähest vihma. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni 11, päevane 9 kuni 12 kraadi.

Esmaspäev toob pisut jahedama öö, päeva keskmine õhusoe on 10 kraadi. Vihma sajab vähe ja seda ka vaid paiguti.

Teisipäeva õhusoe püsib sarnane esmaspäevaga, kuid päeval sajab mitmel pool hoovihma.

Kolmapäev tuleb kuivem, kuid pisut jahedam.