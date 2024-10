Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- UNIFIL lükkas tagasi Iisraeli palve positsioonidelt lahkuda;

- Iisrael teatas 280 sihtmärgi ründamisest Liibanonis ja Gazas;

- Iisrael kuulutas viis ala Liibanoni piiril suletud sõjaväetsooniks;

- Liibanonis sai Iisraeli õhulöökides kahele külale surma üheksa inimest;

- Gazas Jabalia põgenikelaagris hukkusid Iisraeli rünnakus kümned inimesed;

- Iisrael hoiatas Lõuna-Liibanoni elanikke koju naasmise eest;

- Iisraeli õhurünnakus hukkus kaks Liibanoni sõdurit;

- Hezbollah teatas droonirünnakust Põhja-Iisraeli sõjaväebaasile;

- Iisraeli armee kordas nõuet palestiinlastele Gaza põhjaosast lahkumiseks;

Iisrael teatas 280 sihtmärgi ründamisest Liibanonis ja Gazas

Iisraeli kaitsevägi teatas laupäeval, et nende väed ründasid Yom Kippuri ajal Liibanonis ja Gazas ligikaudu 280 sihtmärki.

Iisraeli õhujõud andsid "löögi ligikaudu 280 terroriobjektile, mis kuulusid nii Hezbollah'le Liibanonis kui ka Hamasile Gaza sektoris," seisis sõjaväe avalduses.

"Nende sihtmärkide hulgas olid maa-alused terroritaristu objektid, relvahoidlad, sõjalised juhtimiskeskused, terrorirakukesed ja täiendavad terroritaristu objektid."

Iisrael on nädalaid eskaleerinud oma põhjapiiril võitlust Hezbollah'ga, andes sama ajal Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades õhulööke Hezbollah' tugipunktidele.

Ühtlasi jätkavad tema väed lahingutegevust Gaza sektoris.

Iisrael kuulutas viis ala Liibanoni piiril suletud sõjaväetsooniks

Naaberriigis Liibanonis Hezbollah' vastu võitlev Iisraeli kaitsevägi teatas viie uue ala kuulutamisest Liibanoni piiril suletud sõjaväetsooniks.

"Olukorra hindamise järel on Põhja-Iisraelis asuvad Zariti, Shomera, Shtula, Netua ja Even Menachemi piirkonnad alates täna kella 20 kuulutatud suletud sõjaväetsooniks," seisis armee avalduses. "Pääs sellele alale on keelatud".

Liibanonis sai Iisraeli õhulöökides kahele külale surma üheksa inimest

Liibanoni terviseministeeriumi teatel sai laupäeval Iisraeli õhulöökides kahele külale surma vähemalt üheksa inimest ja veel 28 haavata.

Õhulöögis Maaysra külale Beirutist põhjapool hukkus viis ja sai haavata 14 inimest, teatas ministeerium.

Veel neli inimest sai surma ja 14 haavata õhulöögis Barja asulale Shoufi piirkonnas pealinnast lõunas, lisas ministeerium.

UNIFIL lükkas tagasi Iisraeli palve positsioonidelt lahkuda

ÜRO Liibanoni rahuvalvemissiooni (UNIFIL) kõneisik ütles laupäeval, et Iisrael palus rahuvalvajatel lahkuda oma positsioonidelt Lõuna-Liibanonis, kus riik võitleb šiiarühmituse Hezbollah'ga, kuid sellest keelduti.

Iisrael palus "meil lahkuda positsioonidelt sinisel liinil või kuni viie kilomeetri ümbruses sinisest liinist", ütles UNIFIL-i kõneisik Andrea Tenenti AFP-le, viidates kahe riigi vahelisele eraldusjoonele.

"Kuid tehti ühehäälne otsus jääda, sest on oluline, et ÜRO lipp siin piirkonnas endiselt kõrgel lehviks ja et me saaks Julgeolekunõukogu kursis hoida," lisas ta.

Taganemine oleks hõlmanud 29 UNIFIL-i positsiooni Lõuna-Liibanonis.

Iirimaa president Michael Higgins, kelle riigi sõdurid rahuvalvemissioonil osalevad, ütles varem, et Iisrael nõuab terve ÜRO mandaadi all tegutseva UNIFIL-i lahkumist ja nimetas seda ennekuulmatuks.

Iisraeli armee teatas läinud nädalal "piiratud" maismaaoperatsioonist Liibanoni territooriumil. Viimastel päevadel on tule alla sattunud ka rahuvalveväed, tuues kaasa rahvusvahelise hukkamõistu ja üleskutse tagada nende ohutus.

UNIFIL-i sõnul sai neljapäeval Iisraeli tankitule tagajärjel kannatada kaks indoneeslasest sinikiivrit, kes kukkusid vaatlustornist alla. Päev hiljem sai Naquras asuva vaatlustorni lähedal kärgatanud plahvatustes haavata kaks srilankalasest rahuvalvajat. Iisraeli armee sõnul vastasid sõdurid vahetule ohule sinikiivrite positsiooni lähedal.

Veel üks rahuvalvaja sai reedel haavata teadmata päritolu relvatules.

"Läinud öösel tabas UNIFIL-i peakorteris (Naquras) rahuvalvajat relvatuli seal lähedal käiva sõjategevuse tõttu. Me ei tea veel, kustkohast tuli pärines," teatas rahuvalvemissioon laupäeval, lisades, et rahuvalvaja seisund on stabiilne.

Tenenti tõdes, et rahuvalvajate töö on muutunud väga keeruliseks, kuna on palju kahju isegi baasides sees. "Ainuüksi läinud öösel kärgatas Ghana rahuvalvajate positsiooni juures niivõrd võimas plahvatus, et see hävitas osa sees olnud konteinereid."

UNIFIL-i missioonis osaleb umbes 9500 sõdurit ja selle ülesanne on seirata relvarahu, mis tegi lõpu 2006. aasta 33-päevasele sõjale Iisraeli ja Hezbollah' vahel. Samal aastal vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701 kohaselt võivad Lõuna-Liibanonis tegutseda ainult Liibanoni armee ja ÜRO rahuvalvajad.

Lõuna-Euroopa liidrid ütlesid reedel peetud tippkohtumisel, et rünnakud UNIFIL-ile on resolutsiooniga vastuolus ja peavad lõppema.

UNIFIL hoiatas katastroofilise piirkondliku konflikti eest

Iisraeli eskaleeruv sõjategevus Liibanoni šiialiikumise Hezbollah' vastu võib peagi kontrolli alt väljuda ja vallandada katastroofiliste tagajärgedega piirkondliku konflikti, hoiatas laupäeval ÜRO Liibanoni rahuvalvemissiooni kõneisik.

"See ähvardab muutuda väga varsti piirkondlikuks konfliktiks, millel on katastroofilised tagajärjed kõigile," ütles UNIFIL-i kõneisik Andrea Tenenti AFP-le, kutsudes üles leidma diplomaatilist lahendust.

Iisraeli õhurünnakus hukkus kaks Liibanoni sõdurit

Iisraeli õhurünnakus hukkus reedel kaks Liibanoni sõdurit ja sai haavata veel kolm.

Liibanoni armee teatas, et sõdurid said surma reedel Iisraeli õhurünnakus sõjaväe kontrollpunkti lähedal Lõuna-Bint Jbeili provintsis. Iisraeli kaitsejõud (IDF) teatasid, et on sihikule võtnud Hezbollah' positsioone ega ole teadlikud, et rünnakupiirkonnas on Liibanoni armee rajatisted.

Liibanoni armee ei ole Iisraeli ja Hezbollah' vahelistes lahingutes osalenud ning tõmbas oma väed riikide vaheliselt piirilt välja, kui Iisrael eelmisel kuul sissetungi alustas.

Õhurünnak toimus pärast seda, kui kaks Liibanonis paikneva ÜRO ajutiste jõudude (Unifil) liiget said vigastada, kui IDF avas tule rahuvalvajate baasi lähedal Naqouras.

Iisraeli armee teatas, et nende sõdurid olid sihikule võtnud baasist 50 meetri kaugusel asuva ohu, lisades, et jätkab intsidendi asjaolude uurimist.

Hezbollah teatas droonirünnakust sõjaväebaasile Põhja-Iisraelis

Liibanoni šiialiikumine Hezbollah teatas laupäeval droonirünnakust Põhja-Iisraelis Haifa linna lähedal asuvale sõjaväebaasile, mõni tund varem teatati raketirünnakust ka teisele baasile linnast lõunas.

Hezbollah' võitlejad ründasid kella kaheksa paiku hommikul droonidega õhutõrjebaasi Haifas, teatas Iraani toetatud rühmitus.

Iisraeli armee kordas nõuet palestiinlastele Gaza põhjaosast lahkumiseks

Iisraeli sõjavägi uuendas laupäeval Gaza sektori põhjaosas asuvatele palestiinlastele antud korraldust oma kodudest ja varjupaikadest lahkuda, sest väed jätkavad pealetungi Hamasi võitlejate vastu.

Iisraeli armee pressiesindaja Avichay Adraee käskis inimestel lahkuda osadest Gaza linna Sheikh Radwani piirkondadest ja mujalt Jabaliya linnast ja selle ümbrusest, kus asuvad põgenikelaagrid ning kus Iisraeli väed on viinud sõja jooksul läbi mitmeid suuri operatsioone.

Sotsiaalmeedias edastatud postituses palus Adraee inimestel suunduda Muwasi suunas, mis on Gaza lõunaosa rahvarohke piirkond, mida sõjavägi peab humanitaartsooniks.

Enamik möödunud nädala lahingutest keskendus Jabaliyale ja selle ümbrusele, mida tabasid Iisraeli sõjalennukid ja suurtükivägi. Elanikud kurtsid, et nad on jäänud oma kodudesse ja varjupaikadesse lõksu.

Samuti andis Iisraeli sõjavägi Gaza põhjaosa kolmele peamisele haiglale korralduse patsiendid ja meditsiinitöötajad evakueerida.

Liibanoni võimud teatasid aga reedel, et viimase 24 tunni jooksul sai surma 60 ja haavata 168 inimest ning Iisraeli ja Hezbollah' vahelise konflikti ohvrite koguarv on tõusnud 2229 hukkununi ning 10 380 inimest on saanud haavata.

Iisraeli pealetung Gazas on kohalike tervishoiuasutuste andmetel tapnud juba üle 42 000 palestiinlase.

Sõda on hävitanud Gaza suured alad ning 90 protsenti selle 2,3-miljonilisest elanikkonnast on olnud sunnitud ümber asuma, tehes seda sageli mitu korda.

Hezbollah teatas rakettide laskmisest Iisraeli sõjaväebaasile

Liibanoni mässuliste rühmitus Hezbollah teatas laupäeval, et lasi hulga rakette rannikulinnast Haifast lõunas asuva Iisraeli sõjaväebaasi pihta, samal ajal kui juudid tähistasid juudikalendri Yom Kippuri püha.

Iisraeli linnades oli vaikne, turud olid suletud, lennukid ja ühistransport ei liikunud, sest juudid paastusid ja palvetasid lepituspäeval.

Kuna aga riik sõdib Hezbollah' ja Hamasi vastu, jätkasid väed riigi põhja- ja lõunapiiril võitlust.

Liibanonis tegutsev Hezbollah, kes on kaotanud Iisraeli rünnakutes oma juhi ja hulga võtmetähtsusega komandöre, teatas laupäeval, et tabas rakettidega Haifa linnast lõunas asuvat sõjaväebaasi.

Iisrael hoiatas lõunaliibanonlasi

Iisraeli sõjavägi hoiatas laupäeval Lõuna-Liibanoni elanikke, et nad ei naaseks oma kodudesse, kuna Iisraeli väed jätkavad seal võitlust Hezbollah' võitlejatega.

Iisraeli väed jätkavad Hezbollah' positsioonide sihikulevõttu teie külades või nende lähedal, ütles sõjaväe pressiesindaja Avichay Adraee sõnumiplatvormil X.

"Enda turvalisuse kaitseks ärge naaske oma kodudesse enne edasisi teateid. Ärge minge lõunasse; igaüks, kes läheb lõunasse, võib oma elu ohtu seada."

Kümned hukkunud Jabalia põgenikelaagris Gazas

Gaza põhjaosas Jabalia linnas ja sealses suurimas põgenikelaagris hukkus reedel Iisraeli rünnakutes vähemalt 30 inimest, teatas Gaza tsiviilkaitseamet. Iisrael alustas seal nädala eest pealetungi, mille eesmärk on riigi sõnul Hamasi ümberrühmitumise peatamine.

Tsiviilkaitseameti pressiesindaja Mahmud Bassal ütles, et reedel enne kella 21.40 kohaliku aja järgi toimunud rünnak tappis 12 inimest, sealhulgas naisi ja lapsi. 14 inimest jäid teadmata kadunuks ja on tõenäoliselt rusude alla lõksus.

Enne seda intsidenti ütles Gaza põhjaosas asuva agentuuri direktor Ahmad al-Kahlut, et mitmetes rünnakutes hukkus 18 inimest, sealhulgas tabasid pommid kaheksat kooli ümberasustatud inimeste varjupaigaks olevas põgenikelaagris.

Bassali ja Kahluti andmetel sai päevasel ajal löökides vigastada vähemalt 110 inimest. Iisraeli sõjavägi ei vastanud uudisteagentuuri AFP küsimustele Gaza Jabalia põgenikelaagri koolide vastu suunatud rünnakute kohta.

Heategevusorganisatsioon Piirideta Arstid (MSF) teatas samal ajal, et tuhanded inimesed on jäänud sõjategevuse tõttu laagrisse lõksu.