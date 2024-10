"Ukraina stuudios" kell 18.45 Alar Laneman ja Ukraina minister

"Ukraina stuudios" on sel pühapäeval intervjuud brigaadikindral reservis Alar Lanemaniga ja Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministri Svitlana Gryntchukiga.

Venelased liiguvad Donbassis järjekindlalt edasi, samal ajal hävitavad ukrainlased nii Venemaal kui ka okupeeritud aladel edukalt laskemoonaladusid ja naftabaase. Ramsteini formaadi tippkohtumine, kus president Zelenski lootis toetust oma võiduplaanile, jäi ära orkaani tõttu Floridas. Sõjaseisu kommenteerib brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Enam kui kaks aastat täiemahulist sõda on kaasa toonud enneolematut kahju Ukraina keskkonnale – pöördumatult on hävitatud hinnalisi ökosüsteeme ja reostatud on tohutuid alasid. Saates toome vaatajateni ERR-i ajakirjaniku Kristo Eliase intervjuu äsja ametisse astunud Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministri Svitlana Gryntchukiga.

Saatejuht on Reimo Sildvee.