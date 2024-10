Algaval nädalal jääb päevane õhutemperatuur 10 soojakraadi juurde

Ööl vastu esmaspäeva on pilvisus muutlik. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Mandril on tuul nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub idakaare tuul 3 kuni 9, öö hakul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul soojem, kuni +10 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilves selgimistega, peamiselt sajuta ning kohati tekkinud udu ikka püsib. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 6, saartel iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 1 kuni 7, saartel kuni 10 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Tuul on nõrk ja muutlik, kuid saartel ja läänerannikul pöördub põhjakaarde puhudes kiirusega 2 kuni 7 meetrit sekundis. Termomeetri näit tõuseb vahemikku 8 kuni 11 kraadi.

Teisipäeva esimene pool tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu liigub üle Eesti loodest kagusse. Õhtul hakkab pilvisus Lääne-Eestis hõrenema ning kolmapäevast alates püsib taevas juba valdavalt selge ning ilm sajuta. Kui pimedal ajal kimbutavad meid juba öökülmad, siis päeval tõuseb õhutemperatuur jätkuvalt 10 kraadi juurde.