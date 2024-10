Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab riigi transpordifirmade juhtimist

Avalikule istungile on kutsutud taristuminister Vladimir Svet, kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu, regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Alo Aasma, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Meeli Õismaa, rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak, Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Remco Althuis, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets, riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja riigikontrolli vanemaudiitor Ermo Liedemann.

Riigikontroll auditeeris transpordivaldkonna äriühinguid, mida valitsevad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium. Riigikontroll leiab oma aruandes, et infovahetus riigi ja riigile kuuluvate ettevõtete vahel on olnud lünklik ning huvide konflikti vastased meetmed küsitava tõhususega.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on äärmiselt oluline, et riigile kuuluvate äriühingute juhtimine oleks jälgitav. Seda seetõttu, et kui riigi äriühingul läheb halvasti, jääb kahju riigi ja maksumaksja, mitte äriühingu või selle nõukogu kanda.

"Tuleb aga välja, et 11-st auditeeritud transpordivaldkonna äriühingust vaid mõned üksikud on oma juhtimisprotsesse ja otsuseid valitseva ministeeriumiga sisukalt ja järjepidevalt jaganud. See on tõsine omanikujärelevalve probleem," nentis Reinsalu.