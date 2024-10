Sügisrännakus on kätte jõudnud hanede läbirände aeg

Valker ütles, et praegu on käimas väga arvukas suur-laukhanede ja rabahanede läbiränne. Neile lisandub lähiajal Valkeri sõnul veel üks haneline.

"Lähema paari nädala jooksul on põhja poolt tulemas veel üks haneliik. See on valgepõsk-lagle, keda on veel kümneid tuhandeid Soomes ootamas ja nii pea, kui taas külmemaks läheb, lendavad nad ka kindlasti siiapoole," lausus Valker.

Valkeri sõnul võib Matsalu lahe ja Haapsalu lahe ümbruses juba näha kühmnokk-luiki, aga põhja poolt tulevaid laulu- ja väikeluiki on veel üsna vähe.

"See viitab ka sellele, et põhjapoolsetel aladel veel ei ole piisavalt külmaks läinud. Nemad võiks ka nüüd kohe siia jõuda," ütles ta.

Sügisrände aeg toob Eestisse ka välismaiseid loodushuvilisi. Läänemaal Matsalu lahe ääres peatus taas 2016. aastal väikeluikede 7000-kilomeetrise rännutee Põhja-Venemaalt Lääne-Euroopasse tiibvarjul kaasa teinud looduskaitsja Sacha Dench. Ta tuli Eestisse tähistama seda, et septembris võeti Saaremaa ja Muhu vahel maha luikede rändeteega ristunud Väikese väina elektriõhuliin

"Rännuteel avastasime, et üheks peamiseks mõjuks luikedele olid halvas asukohas asunud elektriliinid. Tollal arvati, et selle mahavõtmiseks võib kuluda 10 aastat või juhtub see aastaks 2030. Me kuulsime kohalikelt, et tegelikult võeti liin maha enne tänavust sügisrännet, mis oli uskumatu uudis," lausus Dench.

Eesti on oma asendi tõttu paljude arktiliste veelindude rände jälgimiseks üks paremaid paiku Euroopas.