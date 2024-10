Ilm püsib pilvine

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist 6 kraadini, rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ning mitmel pool vihmahoogudega. Puhub valdavalt loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 7 kraadini, rannikul kuni 10 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval võib öö hakul Ida-Eestis veel hoovihma sadada, mõnes kohas tekib udu, lääne poolt alates läheb selgemaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kraadist +4 kraadini, läänepoolsel rannikul on kohati sooja kuni 10 kraadi. Päev toob sooja 7 kuni 12 kraadi.

Neljapäevast laupäevani püsib ilm üsna selge. Öine õhutemperatuur jääb 0 ja +6 kraadi vahele, rannikul on sooja 10 kraadi ringis, päevasel ajal tõuseb õhutemperatuur 8 kuni 13 kraadini.